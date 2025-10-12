Cinema in tour, grande successo. Superati i duemila spettatori. Poli: "Bene la varietà di proposte"

Più di 2mila spettatori hanno certificato il successo dell’edizione 2025 della rassegna itinerante circondariale ‘Cinema in Tour’. Un progetto di diffusione culturale nato con l’intento di portare la magia del grande schermo anche nei luoghi in cui l’offerta tradizionale è più limitata. Piazze, cortili, centri sociali e frazioni si sono trasformati in sale temporanee a cielo aperto capaci di restituire il senso collettivo della visione. L’iniziativa non si è limitata alla proiezione dei film ma ha rafforzato il tessuto sociale e culturale delle comunità trasformando spazi quotidiani in luoghi di incontro e di condivisione. Il modo migliore per riportare il cinema alla sua funzione originaria di strumento popolare in grado di unire le persone e stimolare riflessione, emozione e dialogo. Trentotto proiezioni gratuite, andate in scena dal primo luglio al 14 settembre scorso, fruite da 2.034 persone in totale.

Il tutto nel solco di quanto fatto nel 2023 e 2024 per evidenziare lo stretto rapporto che intercorre tra i film più celebri e le loro colonne sonore. E proprio su questo filone si è inserita la gradita novità degli incontri con i musicisti e i compositori, alcuni in presenza ed altri con video introduttivi, ospiti della rassegna. Il modo migliore per offrire al pubblico alcuni strumenti utili a comprendere linguaggi, scelte timbriche e funzioni drammaturgiche delle musiche da film. Dalla premio Oscar Rachel Portman, giunta a Imola, ai vari Paolo Bonvino, Marco Biscarini, Pivio e Aldo De Scalzi e Giuliano Taviani. Senza dimenticare il focus relativo al cortometraggio ‘Sommersi’ del regista Gian Marco Pezzoli, prodotto co-finanziato dalla ER Film Commission e girato interamente nei territori dei comuni della valle del Santerno, che ha arricchito il percorso culturale con uno sguardo autoriale di area locale. La rassegna ‘Cinema in Tour’ è stata supportata anche quest’anno da Regione, Gruppo Hera, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti.

"Numeri che sanciscono la bontà della scelta di abbinare cinema e musica – ha detto Beatrice Poli, vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese in rappresentanza del Tavolo Cultura –. La novità degli incontri con i compositori? Un valore aggiunto in ottica di partecipazione, dialogo e ascolto critico. La varietà della proposta, tra generi, paesi, autori e target di età, ha consentito di intercettare un pubblico ampio. Il cartellone ha favorito anche una certa facilità di spostamento tra i diversi comuni per vedere le tante proiezioni proposte".