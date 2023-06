Cinema in tour, si parte Il primo ’ciak’ a Ganzanigo

Tutti i comuni del circondario imolese strizzano l’occhio ai capolavori del grande schermo. Così il cartellone dell’edizione numero 10 del format estivo itinerante ‘Cinema in tour’, con 34 proiezioni in programma fino al 6 settembre, porterà le pellicole più gettonate sotto casa ai residenti nel territorio dell’unione. Un bel modo per valorizzare la zona attraverso itinerari culturali originali e gratuiti. Con particolare attenzione a quei luoghi dove non sono presenti sale cinematografiche in una logica di perfetto incastro, senza sovrapposizioni di date, capace di favorire gli spostamenti del pubblico.

Il titolo della rassegna di quest’anno? ‘Il cinema e le sue musiche’ per unire due arti da sempre in stretta relazione tra loro. Imola a parte, si partirà il 4 luglio dal giardino delle ex scuole elementari di Ganzanigo di Medicina con il film ‘The Greatest Showman’. Il giorno dopo toccherà alla piazza della Pace di Codrignano, frazione di Borgo Tossignano, con l’immortale ‘Grease’.

Da una piazza all’altra. Il 7 schermo e proiettore sistemati in piazza Libertà a Toscanella per il fascino a cartoni animati di ‘Toy Story 4’. ‘West Side Story’ nel parco della biblioteca di via Due Giugno a Castel Guelfo (10) poi, la serata seguente, il cuore pulsante di Sant’Antonio di Medicina per ‘Yesterday’. Avanti tutta al centro civico di Osteria Grande il 12 per il film ‘Quasi Famosi – Almost Famous’ prima di salire in vallata, nella piazzetta dell’Antico Lavatoio di via VIII Dicembre a Fontanelice, con ‘Frozen 2’ (13). Ancora Toscanella il 14 per ‘Sing 2’ poi, nell’ordine, ‘I love Radio Rock’ a Castel Guelfo (17), ‘Tina – What’s Love Got to do With It’ a Portonovo di Medicina (18) e ‘Florence’ a Osteria Grande (19). Il capolavoro fantastico ‘Lo schiaccianoci e i quattro regni’ a Toscanella il 21 tallonato dai cartoni ‘Aladdin’, in piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano due giorni dopo, e ‘Dumbo’ il 26 a Osteria Grande. Il mese di luglio si chiuderà a Toscanella il 28 con la pellicola di animazione nipponica ‘I sospiri del mio cuore’. Agosto e settembre registreranno anche le tappe al Centro Giovani Flood di Mordano, nelle piazze della Repubblica e XX Settembre tra Castel del Rio e Castel San Pietro, nei cortili delle chiese di Valsellustra e San Martino in Pedriolo per Casalfiumanese e molto altro.

Mattia Grandi