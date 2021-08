Imola, 13 agosto 2021 - Un ulteriore calo delle presenze, già crollate nel 2020 per effetto dei posti distanziati. Una riduzione ancora tutta da quantificare, ma che ormai viene vista come inevitabile alla luce dei dati nazionali che segnano un "meno 80% di spettatori". È questo l’effetto della prima settimana del Green pass obbligatorio sull’arena estiva della Rocca. Lo riferisce Franco Calandrini di Start Cinema, società ravennate che dal 2013 ha in gestione l’appalto per l’organizzazione della rassegna di film sotto le stelle storicamente molto apprezzata dagli imolesi.



Calandrini, dal 6 agosto anche per accedere alle vostre proiezioni serve la carta verde. Qual è il bilancio dopo una settimana?

"Si fa fatica a vedere trend chiari quando si prende in considerazione una sola arena. A livello nazionale, però, il crollo delle presenze registrato da un giorno all’altro è stato impressionante. E forse nessuno era preparato. Da 1° a 5 agosto la media degli incassi in Italia è stata di 700mila euro al giorno, il 6 e 7 agosto si era scesi già a 200mila. Un dato mostruoso. Per me è inaccettabile che si possa andare senza Green pass in qualsiasi altro luogo all’aperto, come ristoranti o piscine, mentre viene richiesto per accedere a un’arena. Abbiamo dovuto ridurre i posti disponibili da 500 a 250, per il distanziamento. Ma allora o uno o l’altro: se entra solo chi è vaccinato, devo poter avere una capienza normale. Altrimenti è tutto discutibile".



Come stavano andando le presenze, prima dell’introduzione del Green pass?

"Eravamo in linea con il 2020: 70/80 spettatori in media a sera, contro i circa 200 dell’epoca pre-Covid. Ora ci aspettiamo un ulteriore calo, che in parte già vediamo, nelle prossime settimane".



Cosa dicono gli spettatori?

"Alcuni ci telefonano e, quando diciamo loro che per accedere alla Rocca serve il Green pass, dicono che non verranno. Altri si presentano senza, non superano i controlli, brontolano e se ne vanno. Il 35% della popolazione non ha la carta verde, e quelli li abbiamo persi. È come aver messo uno sbarramento all’ingresso. Ma noi non facciamo musica dodecafonica, proponiamo uno spettacolo popolare. Non possiamo reggere ragionamenti di questo tipo".



E gli abbonati senza Green pass?

"Sono neri, all’inizio della stagione le regole non erano queste. E ora non possono certo spendere soldi per fare un tampone ogni due giorni. Visto che l’abbonamento non è personale, spero lo diano a un amico o a un parente con il Green pass".



Basterebbe vaccinarsi...

"Ma c’è una fascia che va dai 18 ai 30 anni esclusa perché non ha fatto in tempo o anche perché non lo ritiene indispensabile. È aberrante la narrazione secondo la quale chi non vuole vaccinarsi è un demente o un terrapiattista. C’è libertà di arbitrio, altrimenti lo si metta come obbligo. Ma non si possono delegare i controlli all’entrata ai titolari delle attività, non mi pare moralmente corretto. Abbiamo dimezzato i posti, continuiamo a tracciare e a sanificare. C’è accanimento verso un settore già in grave difficoltà".



Come si salva, dal suo punto di vista, la stagione?

"Il calendario ormai è fatto, speriamo che la gente si abitui alla novità. Dubito però di recuperare quel 35% di popolazione senza Green pass: si aggiungeranno a quelli che non venivano prima".



Rischia di essere l’ultimo anno del cinema alla Rocca?

"No, alcuni segnali positivi ci sono. L’altra sera per esempio, nonostante proponessimo un film di nicchia, c’era tanta gente. Si fa fatica, in questa fase, a capire cosa si stia muovendo. Speriamo che tornino a uscire presto film buoni: con una programmazione di qualità, le risposte sono positive. Rimandiamo all’anno prossimo l’ambizione di riempire di nuovo la Rocca".

