Cinema sotto le stelle alla Rocca . Da Diamanti a Mission Impossible . Settanta serate per tutti i gusti

Sette serate su sette, un grande schermo sotto il cielo stellato e una delle location più affascinanti dell’Emilia-Romagna nel fresco della sera. L’estate a Imola si accende con ‘Rocca Cinema’, la rassegna che dal 25 giugno al 2 settembre trasforma il cortile delle armi della fortezza simbolo della città in un’arena d’autore.

Arrivata alla sua dodicesima edizione, la manifestazione – organizzata da Start Cinema in collaborazione con il Comune – offrirà 70 serate consecutive dedicate al grande cinema, tra capolavori italiani e internazionali, titoli pluripremiati e novità assolute. Ogni sera un film diverso, proiettato in qualità 4K su un maxi-schermo da 15 metri.

Dopo il successo dell’estate 2024, con oltre 12mila spettatori e una media di quasi 190 presenze a serata, la rassegna punta ancora più in alto. Accanto ai grandi successi nazionali come Diamanti (25 giugno, 14 e 30 luglio) e Follemente (28 giugno e 13 luglio), e agli attesi blockbuster internazionali come A complete unknown (17 luglio) e Mission: Impossible - The Final Reckoning (24 luglio), il programma include anche film d’autore e premiati festivalieri: da Vermiglio (18 luglio) a Emilia Perez (25 luglio), fino al documentario premio Oscar No Other Land (31 luglio).

Grande novità dell’edizione 2025: le proiezioni in lingua originale. Si parte l’11 luglio con Maria, film dedicato a Maria Callas con Angelina Jolie, e altri titoli saranno annunciati per il mese di agosto.

Confermato anche quest’anno Cinema Revolution, il progetto promosso dal ministero della Cultura che rende il cinema di qualità accessibile a tutti: il biglietto per i film italiani ed europei costerà solo 3,50 euro. Il prezzo sarà invece di 7 euro (intero) e 6,50 euro (ridotto) per i blockbuster internazionali.

Confermate le promozioni per famiglie (ridotto per tutti e ingresso gratuito al quinto componente) e le agevolazioni per gli abbonati alla stagione teatrale dello Stignani. Inoltre, grazie all’app Movie Reading, anche gli spettatori con disabilità visiva o uditiva potranno seguire le proiezioni con sottotitoli o audiodescrizione.

Le proiezioni di giugno e luglio inizieranno alle 21.30 (biglietteria aperta dalle 20.45), mentre ad agosto l’inizio sarà anticipato alle 21. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su www.roccacinema.it, sulla pagina Facebook Rocca Cinema Imola e sul portale www.culturaimola.it.

"Rocca Cinema Imola costituisce un’importante proposta culturale con una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Imola, Giacomo Gambi (foto) –, che vogliamo mettere a disposizione sia degli imolesi che rimangono in città sia dei turisti che vi soggiornano".

red. cro.