Il circuito al cinema: uscito il trailer di ‘Ferrari’

Imola, 22 ottobre 2023 – Imola, e in particolare l’Autodromo, saranno presto protagonisti su grande e piccolo schermo. Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e il primo teaser distribuito in lingua originale, in questi giorni è arrivato finalmente il trailer esteso di ‘Ferrari’, la pellicola di Michael Mann dedicata a una parte della vita del Drake.

Le riprese del film di Michael Mann

C’è attesa per vedere in sala l’opera del regista americano. Girato nei mesi scorsi tra Modena e Maranello, il film ha vissuto una giornata di riprese anche in riva al Santerno, a ottobre 2022, quando a Mann venne donata una copia della mappa di Imola disegnata da Leonardo Da Vinci. ‘Ferrari’, con Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey, arriverà nelle sale il 14 dicembre. E ci resterà per tutte le festività natalizie.

La trama : Modena 1957; Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il Drake decide di puntare tutto sulla leggendaria Mille Miglia.

Non è invece girato a Imola, ma avrà ugualmente l’Autodromo come snodo narrativo, la nuova miniserie di Netflix sulla storia di Ayrton Senna. Le riprese sono iniziate questa settimana in Brasile. Nei panni di Senna, l’attore e musicista brasiliano Gabriel Leone.

La produzione e una parte degli attori sono appena arrivati in Brasile, dove le riprese si terranno a San Paolo e Angra dos Reis nello stato di Rio de Janeiro. Alcune scene della miniserie, che è una delle produzioni più ambiziose e innovative di Netflix Brasile ed è prodotta da Gullane, sono già state girate in Argentina e Uruguay.

Dopo aver completato le riprese in Brasile, si sposteranno nel Regno Unito. Nel corso di sei episodi, Senna descriverà, per la prima volta, il percorso di superamento di ostacoli, alti e bassi, gioie e dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni personali. Il punto di partenza sarà l’inizio della carriera agonistica del tre volte campione di Formula 1, quando si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente del primo maggio durante il Gran Premio di San Marino. Con la direzione generale di Vicente Amorim, che è anche showrunner e regista, e la regia di Julia Rezende, Senna è prodotto da Gullane in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota.