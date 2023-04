"Cinque alberi tagliati per allestire le tribune"

Fa discutere l’abbattimento di cinque alberi, in zona Autodromo, per far posto alle tribune provvisorie allestite in vista del Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio alla variante Villenueve, a due passi dall’ingresso del parco delle Acque minerali, e alla curva Gresini.

La segnalazione, corredata da alcune foto piuttosto eloquenti e da alcune righe di protesta, arriva da un lettore, Mauro Galassi, che, come altri cittadini, ha notato con disappunto i tagli.

"Sono cittadino imolese, amo la mia città come l’autodromo, ma non per questo si può accettare che solo per business si possano tagliare alberi", critica Galassi. E aggiunge: "Non so se tutto questo sia regolare, non so se si potrà intervenire in futuro; ma rimane il fatto che per far posto a tribune sono stati tagliati alberi. E più persone possibili devono sapere queste cose".

C’è poco da girarci intorno: è stata fatta una scelta di opportunità. Formula Imola e Comune hanno ritenuto legittimo tagliare gli alberi per non ostacolare la visuale del tracciato a spettatori che spendono alcune centinaia di euro per avere il loro posto a bordo pista dal quale godersi lo spettacolo.

Nel dettaglio, alla variante Villeneuve, "nell’area privata, esattamente di fronte al monumento, è stata fatta una bella pulizia di rovi e piante rampicanti (il che non guasta per una immagine più pulita della città), ma il problema è che sono stati abbattuti due alberi del diametro di almeno 35 centimetri – nota il lettore –. E osservando la sezione del tronco, non sembravano tanto ‘ammalati’ da giustificarne l’abbattimento. Se nessuno interviene, probabilmente la prossima volta saranno tagliati gli alberi in corrispondenza di un’altra zona per far posto a un’altra tribuna...".

Scenario simile all’ex variante Alta, oggi curva Gresini.

"Sempre per far posto a una tribuna, su via dei Colli sono stati tagliati altri tre alberi", denuncia il lettore, che non ritiene sufficiente il progetto per la creazione del "Bosco per l’Autodromo" promossa nei mesi scorsi da Comune e Città metropolitana grazie a un finanziamento del ministero della Transizione ecologica.

"Anche se hanno piantato centinaia di piccoli alberelli, nella zona ponte ferrovia – conclude infatti Galassi in riferimento al piano di riforestazione urbana che darà i suoi primi risultati solo tra qualche anno –, non si giustifica affatto l’abbattimento di queste piante...".

