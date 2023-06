Cinque anni di impegno e successi Zuffi Infissi festeggia in piazza

Il centro storico di Imola si conferma un’area strategica per gli affari. Così lo show room di Zuffi Infissi, affacciato su Piazza Caduti per la Libertà, ha festeggiato ieri sera il suo primo lustro di attività. Una parentesi di celebrazione, incastonata sullo sfondo dell’iniziativa ‘Imola di Mercoledì’, per abbracciare i clienti con un brindisi annaffiato dai vini della società agricola Franchini. Il modo migliore per ripercorrere una storia di successo, partita nel 1965 dalla sede di via Montanara nella frazione di Linaro, specializzata nella produzione e commercializzazione di infissi e serramenti su misura. La passione artigiana che incontra l’innovazione tecnologica per forgiare progetti capaci di dare luce, bellezza e sicurezza ad ogni casa.

"Siamo felici del riscontro positivo avuto in questi anni in un ambiente che ci ha permesso di crescere – spiega il titolare Paolo Zuffi –. La scelta di aprire il nostro show room nel cuore pulsante di Imola è stata fatta per arrivare sempre più vicino alle persone. Un valore aggiunto nel tessuto economico della città". Non solo. "Dal 2018 questa è la nostra seconda casa – continua –. Una galleria privata di idee in cui in nostri clienti possono immaginare e poi realizzare i propri desideri. Il segreto? La coesione della famiglia ‘Zuffi People’ che comprende collaboratori, clientela e tutti i partner commerciali".

Con tanti attestati di riconoscimento. "Un ringraziamento a Emk Group, nostro fornitore di finestre in pvc e legno alluminio, che ci ha selezionati come spazio pilota per i suoi clienti presenti in tutta Italia – conclude -. Davvero splendido il loro allestimento di prodotti all’interno del nostro show room".

Mattia Grandi