Cinque pianoforti in centro. Il legame tra città e musica. Ecco un venerdì speciale

Arriva la seconda edizione di ‘Imola piano e forte’, un originale format musicale che animerà il centro storico venerdì 28 giugno. Si tratta di un’iniziativa realizzata dall’area Cultura del Comune in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il maestro’.

Dalle 19 alle 23 saranno allestite cinque postazioni pianistiche nel centro storico (piazzetta San Francesco, via Emilia, piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Caduti per la Libertà), dove, senza soluzione di continuità, si esibiranno i brillanti allievi dell’Accademia Pianistica con la città come palcoscenico diffuso. I giovani pianisti proporranno al pubblico un repertorio della musica d’arte, con la possibilità di fruirlo in modo informale e inconsueto.

Ecco i pianisti e le musiche che eseguiranno nelle diverse postazioni: in piazzetta S. Francesco (via Emilia all’altezza della biblioteca) si alterneranno Anna Massi, Ludovico Falqui Massidda e Domenico Bevilacqua su musiche di Mozart, Bach, Beethoven, Ravel, Debussy, Brahms, Faure, Scarlatti, Chopin, Schubert, Liszt e Wagner. Sulla via Emilia (all’altezza della farmacia dell’Ospedale) si esibiranno Dora Bakiu, Liliana Di Battista e Andrei Makarov che suoneranno Chopin, Rachmaninoff, Scriabin, Schumann, Debussy, Scarlatti e Brahms. In piazza Gramsci Wataru Mashimo, Anastasia Fioravanti e Alessio Lowenthal interpreteranno Schumann, Henselt, Ravel, Haydn, Chopin, Poulenc, Mendelssohn e Debussy. In piazza Caduti per la Libertà Daniele Panizza, Ryusuke Sasaki e Massimo Taddei eseguiranno Debussy, Chopin, Liszt, Rachmaninov, Tchaikovsky, Bach, Mozart, Brahms, Ravel, Gounod, Paganini e Prokofiev. In piazza Matteotti si alterneranno Beatrice ed Eleonora Dallagnese, Ekaterina Chebotareva e Mayaka Nakagawa su musiche di Brahms, Schubert, Chopin, Stravinsky, Agosti, Scarlatti, Liszt, Bellini, Ravel e Satie.

La scaletta dettagliata con i brani suonati sarà pubblicata sul sito www.culturaimola.it e potrà essere visualizzata inquadrando i QRcode presenti nelle diverse postazioni.

"Imola ha una vocazione strettissima con il pianoforte – ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Sede da decenni della prestigiosa Accademia ‘Incontri con il maestro’, ha visto negli anni alternarsi docenti tra i più accreditati del panorama mondiale e talentuosi allievi che da Imola hanno intrapreso brillanti carriere internazionali. La scuola di musica Vassura-Baroncini vede nei corsi di pianoforte un’assoluta eccellenza, sia per numero di iscritti sia per il livello raggiunto dagli allievi".