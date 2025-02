Cinque posti nelle biblioteche, via alle selezioni del Servizio civile

È aperta la selezione per ragazze e ragazzi tra i 18 e 28 anni per i progetti di Servizio Civile universale. Sono previsti: due posti alla biblioteca comunale di Imola; due posti a Casa Piani; un posto alla biblioteca di Sesto imolese. I progetti sono due: ‘Versi tra gli scaffali’ (avvio previsto 30 giugno) e ‘Strappare lungo i bordi’ (avvio previsto 9 settembre). Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line raggiungibile tramite entro le 14 del 18 febbraio.

Il servizio richiede un impegno di un anno per 25 ore a settimana, cinque giorni di Servizio alla settimana ed è previsto un contributo forfettario di 507,30 euro mensili.

Entrambi i progetti mirano a ricostruire una rete di servizi per restituire alla biblioteca il suo ruolo di centro di condivisione e socialità nell’ottica di contrastare il calo di partecipazione e presenze post-pandemia.

Nelle biblioteche i volontari saranno coinvolti nelle attività fondamentali della conservazione e della fruizione del patrimonio librario (iter e prestito del libro, promozione delle acquisizioni recenti, consulenze e attività informative) e nelle attività a sostegno del rapporto socialità-cultura per mantenere vivo l’interesse per la lettura, in specie lettura a voce alta, incontri con autore, didattica e visite scolastiche, rassegne, mostre e attività aggregative.

"Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani – sottolineano dal Comune –; è una scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita ad azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, anche stranieri regolarmente residenti in Italia. Diventare volontario di Servizio civile permette di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese, con la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche, e rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Si tratta di un’esperienza che va oltre il semplice volontariato: è un’opportunità per imparare, crescere e può rappresentare anche un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo".

La biblioteca comunale di Imola fin dal 2006 ha aderito con entusiasmo a questa opportunità. I tanti progetti presentati e i volontari che si sono impegnati a realizzarli hanno contribuito a valorizzare patrimonio e spazi della biblioteca per farla diventare sempre più un bene comune aperto e accessibile in grado di svolgere un ruolo di primo piano per la crescita e lo scambio culturale dei cittadini.