Cinque sabati sera da ridere con il teatro in dialetto

Cinque sabati sera a Fontanelice in compagnia della rassegna di teatro dialettale. Giunta alla sua 12^ edizione, la programmazione di scena nella sala dell’archivio ‘Giuseppe Mengoni’ sfodera una serie di spettacoli in partenza il prossimo 25 febbraio. Spazio alla commedia dialettale, al divertimento, alle risate ed alle compagnie del territorio grazie all’impegno, in veste organizzativa e come sostegno, delle associazioni del paese della vallata del Santerno. Ingresso ad offerta libera, per contribuire ad alimentare le attività di tante realtà fontanesi, con accesso del pubblico in platea consentito dalle 20. Sipario alzato, invece, un’ora più tardi.

Apertura affidata a ‘La Compagnia Amici del teatro di Cassanigo’ con ‘Al Campan ad Don Camel’. Una brillante commedia in tre atti di Werther Marescotti e Nevio Spadoni, per la regia di Alfonso Nadiani. Sette giorni dopo sarà la volta della ‘Filodrammatica di Casola Canina’ per ‘Una chembra par du’ di Elisabetta Squarcina, diretta da Ermanno Sandri. L’11 marzo la ‘Compagnia teatrale T.P.R. Doppio Gioco’ di Faenza presenterà ‘Dai de gas’ scritta da Alfredo Pitteri e Aurelio Angelucci sotto l’occhio vigile del regista Roberto Montalbini. Il 18 la compagnia di teatro ‘La rumagnola di Bagnacavallo’ porterà sul palco ‘La Banca de Prit’ di Stefano Palmucci con la direzione di Arturo Parmian. Chiusura il 25 con il ‘Gruppo Teatrale Alidosiano’ e ‘Le pillole di Ercole’, una commedia in due atti realizzata da Maurice Hennequin per la regia dello stesso sodalizio di Castel del Rio. Considerati gli storici e positivi afflussi nonché gli alti indici di gradimento del format, è vivamente consigliata la prenotazione dei posti a sedere (tel. 366 5946877).

m. g.