Se non è record poco ci manca. Qualche giorno fa, nella cornice della sala del consiglio di Palazzo Malvezzi-Hercolani a Castel Guelfo, si è tenuta la cerimonia ufficiale per la concessione della cittadinanza italiana a cinque persone con passaporto straniero. Un pakistano, una moldava, una marocchina e due rumene che, al cospetto della vicesindaco del paese Anna Venturini assistita da un impiegato di stato civile del municipio per il completamento degli atti necessari, hanno giurato fedeltà al tricolore. "Una bella giornata di festa per la nostra comunità – ha raccontato l’amministratrice guelfese -. Non capita spesso, in realtà dalle ridotte dimensioni, di completare l’iter per il concomitante rilascio di cinque attestati di cittadinanza italiana. Ho portato loro il benvenuto dell’ente e donato copia del testo della nostra Costituzione". Non solo. "Sono tutte persone residenti da tempo a Castel Guelfo – ha aggiunto la Venturini -. Quattro donne ed un uomo inseriti perfettamente nel contesto sociale del nostro abitato insieme alle loro famiglie. Tutti si sono espressi con soddisfazione sull’accoglienza ricevuta in terra emiliana fin dal loro arrivo". Un elemento di assoluta positività che collima con l’operatività di un comune da sempre in prima linea nelle politiche di welfare e pari opportunità.

m. g.