"Circo e animali, non si poteva vietare lo show"

"Il quadro normativo attuale non consente ai Comuni di vietare l’ingresso dei circhi con animali". Così il sindaco Marco Panieri in un messaggio inviato a quanti, nelle ultime settimane, hanno scritto al Municipio per protestare contro la presenza di uno show itinerante in via Pirandello. "Un coinvolgimento civico che accolgo con rispetto e attenzione – afferma il sindaco Panieri –, perché testimonia una sensibilità crescente verso il benessere animale e un desiderio di confronto su temi che toccano la coscienza collettiva".

Da qui la necessità, da parte del Comune, di "offrire alcuni chiarimenti normativi e un approfondimento su quanto l’Amministrazione può effettivamente fare, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge", ricostruisce il primo cittadino. E dunque: "Il D.M. 647/2007 (Linee guida Cites) regola in modo puntuale il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, e prevede l’obbligo di accoglienza per gli spettacoli che siano in regola con tali disposizioni. Un eventuale divieto locale sarebbe, ad oggi, in contrasto con il quadro normativo nazionale". Nel 2017 una prima legge delega aveva aperto la strada al superamento dell’utilizzo di animali nei circhi, ma non sono mai stati emanati i decreti attuativi. Idem per quella del 2022. "In assenza di norme attuative, i Comuni non possono intervenire in autonomia con divieti specifici", ricorda il sindaco Panieri. E aggiunge: "Nel rispetto delle attuali leggi, l’Amministrazione esercita tutte le verifiche di propria competenza". Dal Comune ricordano il controllo della documentazione e delle autorizzazioni; l’attivazione dell’Ausl per le ispezioni veterinarie e igienico-sanitarie; la vigilanza della polizia locale su occupazione del suolo, sicurezza, viabilità e igiene urbana; l’accertamento del rispetto delle norme sul benessere animale.

"Operare con rigore e responsabilità è per noi un modo concreto per affermare valori etici e civili, anche laddove la normativa non consente oggi margini di intervento politico più ampi – conclude il sindaco Panieri –. Guardiamo con interesse a ogni evoluzione normativa futura che consenta agli enti locali di intervenire in maniera più incisiva e coerente con la sensibilità crescente della popolazione".