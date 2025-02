Circolo Centro, si cambia. Raspanti nuovo segretario: "Animeremo la casa del Pd"

E’ Riccardo Raspanti il nuovo segretario del Circolo Centro di Castel San Pietro Terme del Partito Democratico. L’elezione è avvenuta il 1° febbraio, giorno scelto per l’assemblea del Circolo castellano nella sede del partito in via San Martino. A seguito delle dimissioni della segretaria in carica Sara Rouibi, la segretaria dell’Unione Comunale del Partito Democratico Francesca Farolfi ha raccolto il parere favorevole dell’Assemblea del Circolo Centro nel proporre Riccardo Raspanti, che è stato così eletto all’unanimità nuovo segretario.

A caldo, Raspanti ha voluto in primis "ringraziare gli iscritti per la fiducia, e Sara Rouibi per tutto il lavoro fatto per la nostra comunità. Prendo il testimone consapevole dell’importanza del circolo come casa del PD castellano, e con la volontà di continuare ad animarlo con il contributo di tutti". Parole al miele per il nuovo segretario sono arrivate anche dalla stessa segretaria dell’ dell’Unione Comunale del Partito Democratico Farolfi. "Sono profondamente grata a Riccardo per aver accettato senza esitazioni questo incarico. Attuale Presidente del Consiglio con delega alla promozione della cittadinanza europea attiva e alle relazioni con l’associazionismo giovanile nella giunta della Sindaca Francesca Marchetti, Riccardo riconosce l’importanza di promuovere un rinnovamento in termini di partecipazione alla vita dei circoli, con l’obiettivo di renderli più dinamici e vicini alle esigenze della comunità, luoghi di dialogo e confronto, in un processo di condivisione e arricchimento reciproco".

Nel post elezione di Raspanti, poi, sono arrivate anche le dichiarazioni del segretario della Federazione imolese del Partito Democratico, Fausto Tinti, che ha esordito, dopo i dovuti ringraziamenti all’uscente Rouibi, rimarcando l’importanza "di una figura giovane come quella di Riccardo, portatore delle istanze delle nuove generazioni e con uno sguardo ben proiettato sul futuro. Riccardo ha già una statura politica importante, cresciuta nella dimensione politica sia europea che nazionale oltre che locale e saprà condurre un programma politico nel Circolo, centro di interesse e motore per tanti compagni e compagne".

Claudio Bolognesi