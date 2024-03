Circolo Pd, Salieri al timone: "Pronti ad ascoltare i cittadini"

E’ Iader Salieri il nuovo segretario del circolo Pd di Castel del Rio. Pensionato, ex dirigente della Regione nel settore agricoltura e assessore a cultura, turismo e personale del municipio di Dozza dal 1975 al 1980, Salieri è stato eletto durante l’assemblea dei dem dello scorso 27 febbraio. "Ripartiamo con intenzione e voglia di contribuire ad un serio e costruttivo confronto politico sui problemi della comunità alidosiana – ha detto a margine della sua elezione Salieri –. Porterò avanti questo incarico collegialmente per riuscire ad affrontare le molteplici problematiche che ci stanno di fronte. Elezioni del Parlamento Europeo, elezioni regionali ed elezioni comunali a Castel del Rio sono gli appuntamenti politici che ci impegneranno nei prossimi due anni". Non solo. "L’attività del circolo Pd di Castel del Rio si concentrerà soprattutto nell’ascolto dei cittadini e nelle proposte di sviluppo dei temi locali – ha aggiunto –. Lavoreremo per un maggior rapporto con tutti i comuni della Vallata e del circondario perché un percorso istituzionale e politico condiviso, con una visione unitaria dello sviluppo sociale ed economico, rappresentano una grande opportunità per tutta la nostra comunità".

Le proposte sotto la lente d’ingrandimento del circolo Pd locale, contenute in un documento consegnato da qualche settimana anche al sindaco Alberto Baldazzi, vanno dalla ricostruzione post alluvione al rilancio delle attività artigianali e commerciali dell’abitato. Senza dimenticare la valorizzazione del castagno, le tempistiche di costruzione della nuova scuola, il decoro del paese, le frazioni e l’attività del Museo della Guerra.

Mattia Grandi