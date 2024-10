Circondario, arrivano 56mila euro per il progetto di promozione turistica

Il Circondario beneficerà di un contributo regionale da quasi 56mila euro per il progetto di promozione turistica locale (dal costo complessivo di 80mila euro) dal titolo ‘Scopri il territorio imolese, terra di motori e di eventi’. "L’esigenza è quella di aumentare la visibilità dei centri storici e dei principali eventi ‘identitari’ di questo territorio – si legge nel progetto presentato il mese scorso dall’ente di via Boccaccio e approvato in questi giorni dalla Regione –, sia per farli conoscere maggiormente ai residenti del territorio, sia soprattutto per attrarre visitatori dall’esterno in grado di avere effetti positivi sull’indotto economico delle attività commerciali e produttive". Gli obiettivi generali dell’intervento, da portare avanti nel biennio 2025-26, sono tre: "Incrementare la qualità degli eventi al fine di rafforzare l’identità territoriale"; "Potenziare la comunicazione e la promozione delle manifestazioni primaverili-estive per incrementare l’indotto per le attività del commercio di vicinato"; "Potenziare la co-progettazione e la comunicazione degli eventi con le associazioni di categoria". I risultati attesi dal progetto sono invece quelli di incrementare sia "i visitatori sul territorio nel periodo primaverile-estivo" che "l’indotto economico per le attività del commercio di vicinato grazie alle manifestazioni" in centro. In particolare, si parla di "almeno 100mila visitatori" per gli eventi nonché di un aumento delle presenze turistiche del 3% nel 2025 rispetto all’anno in corso. Tra le azioni da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi, il progetto cita "Creazione e gestione di un gruppo di lavoro"; "Progettazione della qualificazione delle manifestazioni e realizzazione delle stesse"; "Comunicazione e promozione".

Nel complesso, la Giunta regionale ha approvato il cofinanziamento di 36 progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni di tutte le province per valorizzare le aree a vocazione commerciale, migliorare la qualità degli spazi pubblici e incentivare la crescita economica.

Per i 18 progetti di riqualificazione gli investimenti si concentrano sulla creazione di nuovi spazi commerciali, la riqualificazione delle aree mercatali esistenti e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale. Parallelamente, la promozione del territorio si sviluppa attraverso 18 progetti per campagne di marketing, eventi enogastronomici e manifestazioni, strumenti digitali per il turismo.