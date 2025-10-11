Circondario in vetrina. Trekking, storia e gusto. Il bel tempo dell’autunno

L’autunno nel circondario imolese è ricco di eventi con Beinwonderland. Un percorso di identità turistica del territorio, ormai consolidato da qualche anno, che punta a valorizzare le peculiarità storico-culturali, sportive e naturali dei dieci municipi che compongono l’unione. Castelli e pievi, arte e paesaggi mozzafiato, tradizione enogastronomica d’eccellenza e il Parco della Vena del Gesso Romagnola. Tanti appuntamenti per scoprire a passo lento le meraviglie della zona e l’incredibile varietà delle produzioni tipiche.

Dopo il successo delle prime due iniziative a Castel Guelfo e Casalfiumanese, oggi si tornerà in collina per fare tappa a Fontanelice e incontrare gli alpaca. Ritrovo al civico numero 30 di via Montanara Levante poco prima delle 15 per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei graziosi animali e gustare una merenda a base di prodotti tipici. Il 18, al Torrione di Bubano in via Lume, l’epopea del celebre casato degli Sforza incontrerà gusti e sapori. Un approfondimento per riportare le lancette dell’orologio indietro nel tempo fino al Medioevo, rivivere le significative gesta di Caterina ed i fasti dell’antica rocca che sorgeva nella frazione mordanese. A seguire, aperitivo e cena rinascimentale a cura del Comitato del Palio del Torrione. Degustazioni in chiave Baccanale protagoniste a Imola il 25. Prima l’itinerario alla scoperta di alcune delle botteghe storiche più caratteristiche della città poi la sosta presso gli antichi palazzi nobiliari con assaggi di proposte originali a tema ‘Un mondo di spezie’. Alle 18.30, invece, riflettori puntati sullo showcooking gratuito dei pasticceri vip Igino Massari e Sebastiano Caridi presso la tensostruttura allestita in Piazza Matteotti. Escursione tra i castagneti di Castel del Rio il 26 mattina dalle 10 alle 12.30 lungo il Sentiero del Marrone Igp. Un tragitto di circa 7 chilometri con partenza dalla località Le Selve per tornare alle origini di uno dei prodotti tipici più noti del territorio. Un tuffo in mezzo alla natura tra piante secolari, antichi borghi e scorci di confine con la vicina Toscana.

L’agenda del mese di novembre si aprirà il 2 con il tour guidato tra quattro incantevoli chiese barocche di Medicina con ritrovo in Piazza Garibaldi. Dai capolavori in voga nel tardo Settecento al fascino dei banchetti di antiquariato del mercato per scovare qualche pezzo da collezione. Mattinata dell’8 a Dozza, con avvio dal piazzale della Rocca, tra storia, arte e ricette in compagnia della guida ed esperta gastronoma Sarah. Il giorno dopo, invece, porte aperte al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme. Atmosfere magiche, in un’oasi naturale che racchiude più di un centinaio di specie di piante e fiori, da abbinare alla visita alla Mieloteca dell’Osservatorio Nazionale del Miele con degustazione guidata dei Grandi Mieli d’Italia.

Infine, il pomeriggio del 15, una passeggiata tra i ruderi della Rocca di Tossignano per ammirare la maestosità della vallata del Santerno ed entrare nelle sale del Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola. Gran finale dalle 18.30 in Piazza don Bosco a Borgo con la tradizionale festa di San Martino. Tutte le attività hanno prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno precedente attraverso il portale web di Imola Faenza Tourism Company.