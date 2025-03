Circondario, la mappa. Piene e colate di fango lungo la Montanara. La Bassa in allerta

Ventiquattro ore di tensione, paura e preoccupazione poi un sospiro di sollievo. L’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri anche sul territorio del circondario imolese ha creato diversi disagi ma, per fortuna, limitato i danni. Monitoraggio continuo dei livelli di tutti i corsi d’acqua, gonfiati dalle piogge cadute in modo copioso sui crinali, centri operativi comunali riaperti e piccoli interventi per scongiurare il peggio. Vallata del Santerno sotto la lente d’ingrandimento, visti i precedenti, ma con scuole già riaperte a partire da questa mattina.

CASTEL DEL RIO

Uno smottamento di terra ha invaso parzialmente la carreggiata della provinciale Montanara (nella foto in basso), con l’asfalto già ridotto a un colabrodo un po’ ovunque, all’alba di ieri. La strada è stata liberata a tempo di record dai vigili del fuoco e la circolazione è ripresa in modo regolare anche grazie all’intervento dei carabinieri.

FONTANELICE E BORGO TOSSIGNANO

Nessuna criticità di rilievo a Fontanelice mentre è andata peggio a Borgo Tossignano, che fa la conta dei danni, per colpa di una parziale esondazione del Rio Gambellaro che ha costretto agli straordinari i cantonieri per evitare guai ad otto nuclei familiari rimasti isolati. Solite criticità al ponte di via Rineggio, già provato dalle piene dello scorso autunno, e in via Lungofiume.

CASALFIUMANESE

Sono stati registrati un paio di smottamenti: uno sulla Sp15 ‘Bordona’ e l’altro in via Valsellustra. La piccola esondazione del Rio Salato, corso d’acqua da tempo attenzionato nella zona, ha invitato tutti alla massima prudenza con l’evacuazione precauzionale di una persona disabile del posto già collocata in struttura.

MORDANO

Il colmo di piena del Santerno ha raggiunto e superato Mordano, invece, nel tardo pomeriggio a poco più di 11 metri sul livello idrometrico ma non si sono verificate anomalie nel cuore dell’abitato. Il sindaco Nicola Tassinari, però, ha confermato la chiusura delle scuole.

CASTEL GUELFO

Decisione a fotocopia a Castel Guelfo, ma estesa anche a cimitero, biblioteca, stazione ecologica, parchi pubblici e orti comunali più la sospensione delle attività sportive, osservata speciale nel cuore della bassa imolese dopo tre esondazioni del Sillaro con annessi allagamenti. Lievi interventi nei fossi laterali di alcune strade di campagna e presidio continuo del primo cittadino Claudio Franceschi nei punti critici della zona.

DOZZA

A Dozza chiusura temporanea per qualche ora di via Raffaellona, da via Granara a via Bagnarola, per permettere ai cantonieri di rimuovere l’acqua sulla carreggiata.

MEDICINA

I fossi stradali ed i canali di bonifica hanno retto bene l’onda d’urto della piena anche a Medicina con i fiumi, quasi tutti in soglia 2 arancione, che hanno richiesto il continuo monitoraggio fino a tarda serata per il patema del possibile innalzamento dei livelli di rischio.

CASTEL SAN PIETRO

A Castel San Pietro Terme, infine, restano chiusi solo i parchi pubblici, le aree verdi e gli orti comunali. I problemi di ieri si sono concentrati soprattutto nelle vie Corlo, poi riaperta nel primo pomeriggio, e Tanari nella frazione di Vedriano dove è stato istituito il senso unico alternato di marcia. Temporanei rallentamenti del traffico anche sulle vie Emilia, Viara e all’incrocio tra le strade Trucca e Liano.