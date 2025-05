Circuito verso l’invasione . Domani ‘Fan zone’ libera . Piloti a lezione da Mascia

Il circuito è pronto alla festa. Sarà l’apertura straordinaria della ‘Fan zone’, domani a partire dalle 13, il primo atto del Gran premio di Formula 1. Come ormai tradizione, lo spazio alle spalle della tribuna centrale sarà ad accesso libero, per la sola giornata inaugurale, fino alle 19. In pratica, anche chi non è in possesso del biglietto per la gara potrà entrare per ammirare esposizioni e allestimenti. Dopo che sul palco si alterneranno vari giovani, alle 17.30 ecco il primo appuntamento per la scuderia Ferrari con il responsabile della gestione sportiva, Frederic Vasseur.

Venerdì, invece, in ‘Fan zone’ si vedranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto della Sauber (11.25-11.35), Isack Hadjar e Liam Lawson della faentina Racing Bulls (11.35-11-45), Alexander Albon e Carlos Sainz della Williams, Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren (tra le 11.55 e le 12.05) e Lance Stroll e Fernando Alonso della Aston Martin (12.05-12.15).

Da non perdere, infine, sabato mattina, gli appuntamenti con i big del Mondiale: Max Verstappen, quattro volte campione del mondo (10.35) insieme a Yuki Tsunoda (Red Bull); con loro i piloti della Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto, e sopratutto Andrea Kimi Antonelli della Mercedes (10.55-11.05).

"Non vedo l’ora di poter correre a Imola per il mio gran premio di casa", ha detto il giovane bolognese in un videomessaggio pubblicato sui canali social del sindaco Marco Panieri. "Credo che sarà un’esperienza bellissima – ha aggiunto Antonelli, che in questi giorni ha invitato i suoi amici all’Enzo e Dino Ferrari – perché avrò la possibilità di correre con la F1 in un circuito che mi sta veramente a cuore".

Dopo di lui, sul palco per il gran finale saliranno i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che si presenta per la prima volta in rosso davanti al pubblico italiano (11.05-11.15).

La grande novità di quest’anno è che i protagonisti della F1 che si alterneranno in ‘Fan zone’ saranno chiamati a partecipare ad alcuni giochi: lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, sottoporrà a una ‘Food challenge’ i piloti Sauber (venerdì, 11.25-11.35) e Haas (Oliver Bearman ed Esteban Ocon, sabato, 10.25-10.35). Ai primi, insegnerà a chiudere i tortellini; i secondi, invece, si sfideranno in un test al buio per individuare pietanze e ingredienti di tre piatti tipici italiani. A Piastri e a Norris (venerdì, 11.55-12.05) così come a Russell (sabato, 10.45-10.55) verranno invece spiegati e insegnati alcuni tipici gesti italiani.