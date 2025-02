Città più vivibili, Imola al terzo posto in Italia

Imola (Bologna), 3 febbraio 2025 – Imola è la terza città più vivibile d’Italia grazie alla presenza di servizi essenziali (sanità, educazione e trasporti), alla sostenibilità ambientale e al benessere dei cittadini. È quanto assicura il nuovo report ‘City Vision’, che colloca appunto Imola dietro soltanto a Credera Rubbiano (provincia di Cremona) e Cordovado (Pordenone) a livello nazionale.

Lo studio, presentato oggi a Milano, è stato realizzato da Blum (società di consulenza attiva nel campo della comunicazione) in collaborazione con Prokalos (soluzioni per l’innovazione). Il documento, nelle parole dei promotori, offre una “panoramica sui territori italiani più virtuosi in termini di qualità della vita”. Detto che lo scarto tra studi analitici e percepito quotidiano dei cittadini può fare in questi casi tutta la differenza del caso, il dibattito è aperto.

La presentazione dello studio a Milano

Secondo il report, città come Imola "si distinguono per la capacità di integrare sostenibilità, accesso ai servizi e benessere, dimostrando che il concetto di ‘Smart Living’ non è solo un trend, ma una realtà che può migliorare concretamente la vita dei cittadini”.

La classifica si basa su una serie di fattori che definiscono la vivibilità di un comune. Innanzitutto, la disponibilità di servizi essenziali, come sanità, educazione e trasporti, è fondamentale per garantire una qualità della vita adeguata. In cima alla classifica troviamo soprattutto piccoli borghi, con una popolazione media di circa 2.600 abitanti, ma con una significativa eccezione: Imola appunto, con i suoi circa 69.000 abitanti, dimostra che “anche le città di dimensioni più grandi possono distinguersi per il loro approccio all'innovazione e alla qualità dei servizi”, si legge nello studio.

Oltre ai servizi, un altro aspetto chiave della classifica è la sostenibilità ambientale e il benessere dei cittadini. “Le città che occupano i primi posti nella classifica sono quelle che promuovono politiche ecologiche e strategie di sviluppo a lungo termine, favorendo un ambiente sano e una vita equilibrata – è l’analisi di City vision –. Le amministrazioni locali, attraverso politiche mirate, riescono a migliorare la vivibilità con un bilanciamento efficace tra il costo della vita e la qualità dei servizi offerti”.

Lo studio ha evidenziato una netta predominanza del Nord Italia, con la Lombardia che emerge come la regione più virtuosa. Comuni come Credera Rubbiano (Cremona) e Cordovado (Pordenone) sono esempi di come anche i piccoli borghi possano diventare modelli di sostenibilità e innovazione. Tuttavia, anche altre regioni del Centro e Sud Italia non sono escluse, con Bagno a Ripoli che si posiziona tra le città più vivibili, al 37° posto. Il Sud, in particolare, ha visto crescere la qualità della vita in città di dimensioni più grandi, come Teramo, L’Aquila e Pescara, mentre la Sardegna si distingue nelle Isole, surclassando la Sicilia, che vede prevalere comuni di dimensioni medie e grandi.

Anche tra i capoluoghi di provincia, i risultati sono significativi. Treviso, Parma e Vicenza sono tra i comuni più vivibili, mentre Milano, pur penalizzata dall'alto costo della vita, si distingue per la qualità e la disponibilità dei servizi, occupando la 12ª posizione tra i capoluoghi e il 100° posto nella classifica nazionale complessiva. “Una città è intelligente non solo se sa implementare progetti di innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto se sa garantire il benessere a chi la vive - spiega Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision -. L’indice Smart living del City Vision Score punta proprio a far emergere quei territori dove servizi accessibili, sostenibilità e qualità della vita trovano il giusto equilibrio. Uno strumento chiave, dunque, per capire come le città possano essere luoghi dove non solo si abita, ma si vive davvero bene”.