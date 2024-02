Cittadella della logistica. Dopo i ritardi, c’è lo sprint

Il progetto ‘Imola casello’, un nuovo grande polo della logistica a due passi dall’uscita della A14, cerca finalmente lo sprint giusto. E nonostante gli innegabili ritardi (il permesso di costruire sarebbe dovuto arrivare più di un anno fa) compie un ulteriore e forse decisivo passo in avanti. Dopo la variante del mese scorso, che ha ridotto gli spazi commerciali dell’area, giovedì in Consiglio comunale arriverà infatti l’assenso preliminare all’accordo di programma presentato a marzo 2022 in Comune.

Un piano che nelle parole dei vertici di Develog Srl, i nuovi titolari dell’area sulla quale in passato sarebbe dovuto nascere un cinema multisala, porterà sul territorio tra i 200 e i 300 posti di lavoro attraverso un investimento da 50 milioni di euro sul quale però l’opposizione hanno manifestato anche di recente tutte le loro perplessità.

Le caratteristiche che assumerà il nuovo polo composto da quattro diversi ambiti tra le vie Lasie, Selice, Fossetta e il casello autostradale sono ormai note: superficie territoriale complessiva di oltre 160mila metri quadrati, di cui 60mila mq di superficie utile massima. Sarà un polo logistico, con destinazioni complementari e accessorie (uffici, attività direzionali, mensa, spazi di aggregazione e di socialità per gli addetti).

In tema di mobilità e di infrastrutture, verrà realizzata una strada di collegamento dell’intero comparto urbanistico con la via Selice, all’intersezione con la quale sarà costruita una rotatoria a circa 80 metri da quella di accesso al casello autostradale. Questa nuova rotatoria è già prevista all’interno degli strumenti urbanistici vigenti e sarà al servizio anche delle nuove attività commerciali che si sono insediate dal lato opposto della Selice rispetto al futuro insediamento ‘Imola Casello’.

Sono previsti anche nuovi percorsi ciclabili, sia all’interno del polo logistico sia collegati alla rete di piste ciclabili esistenti, con il prolungamento, a lato della via Selice, del tratto che oggi raggiunge la zona industriale, fino a collegarsi con il polo logistico. Tutta la nuova viabilità ha un costo di circa tre milioni di euro, che verrà finanziato da Develog.

Per quanto riguarda i tempi, si stima la realizzazione nell’arco di 15 mesi dall’ottenimento del permesso di costruire. Come già accennato, il piano però non convince affatto l’opposizione. La civica Carmen Cappello ha parlato di "progetto di rivalsa verso Castel San Pietro, più che un intervento per rispondere alle esigenze della città". Secondo Ezio Roi (M5s), "i sindaci del nostro territorio, di fronte alla strapotenza finanziaria di questi grandi gruppi, non fanno altro che genuflettersi. E si mettono in competizione per cementificare sempre di più".