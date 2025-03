Cittadini campioni di differenziata ’Riciclato’ il 94,5% dei rifiuti

Ancora una volta Mordano ha raggiunto le vette regionali per quanto riguarda la qualità della raccolta differenziata. Quest’anno, infatti, l’ente guidato dal sindaco Nicola Tassinari ha centrato il secondo posto nella classifica dei comuni con meno di 5mila abitanti con la maggior quota di raccolta differenziata: ben il 94,5% del totale del rifiuto conferito (graduatoria stilata da Legambiente). "Un risultato ottenuto grazie alla grande attenzione della nostra comunità", hanno fatto sapere dall’amministrazione. Non solo. Mordano è entrato anche nella top 5 della classifica per chili annui di rifiuti indifferenziati prodotti per abitante: 45 chili pro-capite, in calo rispetto ai 63 dell’annata passata.

m. g.