Civetta ferita salvata dalla polizia locale: presto potrà tornare nel suo habitat naturale

CronacaCivetta ferita salvata dalla polizia locale: presto potrà tornare nel suo habitat naturale
15 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Il volatile, ferito e disorientato, è stato ritrovato in un campo a Medicina: dopo il recupero è scattato l’affidamento alle cure degli operatori della Lipu di Bologna

La civetta trovata ferita a Medicina e curata al centro Lipu di Bologna

Medicina (Bologna), 15 ottobre 2025 - Una storia a lieto fine quella che arriva dalla Bassa di Medicina e vede protagonista una civetta ferita. Il volatile, ferito e disorientato, è stato ritrovato in un campo a Medicina: è stata recuperata dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e affidata alle cure degli operatori della Lipu. 

La vicenda risale a qualche settimana fa quando la segnalazione del ritrovamento a Medicina di una civetta adulta, disorientata e ferita, ha raggiunto i telefoni della Polizia locale metropolitana. Le divise grigio-verdi si sono subito attivate inviando una pattuglia a prelevare l’esemplare, che è stato portato a Bologna presso la struttura di Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, convenzionata per l’assistenza medica alla fauna selvatica.

L’esemplare, che faticava a reggersi sulle zampe, è stato ospitato presso la struttura per i dovuti accertamenti e per le cure. Ora la civetta si alimenta in autonomia, sta prendendo peso e recuperando forze. Presto sarà in grado di tornare a vivere nel suo habitat naturale. 

