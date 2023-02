Civica Cappello, la Vella cede il testimone a Renato Dalpozzo

Marinella Vella, consigliera comunale di opposizione con la civica Cappello, lascia l’Aula di piazza Matteotti. "Dopo due anni, è giunto il momento di passare il testimone a chi mi segue tra i candidati della lista, Renato Dalpozzo, così come fin dall’inizio avevamo collegialmente deciso – spiega Vella in una nota –. È stato un onore servire la mia città in veste di consigliera comunale. Ho ricoperto questo incarico inizialmente con la preoccupazione di non esserne all’altezza , ma il senso di responsabilità politica che avevo nei confronti della mia città ha presto sostituito quei timori, spingendomi ad interpretare, al meglio che ho potuto, il mio ruolo ed il mio compito, sempre supportata dai membri della lista".

Vella era entrata in Consiglio comunale a gennaio 2021 raccogliendo il testimone dal collega Dino Bufi, che a sua volta aveva fatto il proprio ingresso nell’Aula di piazza Matteotti a settembre 2020 (in seguito alla rinuncia al seggio da parte dell’ex candidata sindaca Carmen Cappello), salvo poi lasciare l’incarico dopo pochi mesi per motivi familiari.

"Ringrazio Marinella per l’impegno profuso in questi anni – dichiara Cappello –, con serietà, dedizione e consapevolezza del ruolo istituzionale e di rappresentanza della lista e dei nostri elettori. E un plauso particolare per essere riuscita a partecipare a tutte le commissioni e Consigli comunali, studiando e approfondendo ogni tema, con curiosità, avendo come unico obiettivo il soddisfacimento dell’interesse pubblico e degli imolesi. La nostra lista civica – conclude Cappello – si è data fin dall’inizio la regola della rotazione per consentire a piu cittadini di misurarsi con le istituzioni e la politica, e quindi alla Vella, con un vero e proprio passaggio di testimone, subentrerà Dalpozzo, con il quale la lista proseguirà nel suo lavoro di opposizione costruttiva all’amministrazione e al quale auguro buon lavoro".