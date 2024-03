Civici pronti alla sfida. Progetto Castel Guelfo apre le porte ai cittadini: "Ora voltiamo pagina"

"Porte spalancate a tutti i cittadini". È questa la parola d’ordine della nuova associazione culturale ’Progetto Castel Guelfo’, nata nelle scorse ore con l’obiettivo di dare voce a "ogni singolo abitante" della piccola comunità in riva al Sillaro in vista delle prossime elezioni amministrative. La presidente è Vera Nicosia, pronta a fare squadra con i cittadini che decideranno di dare il proprio contributo allo sviluppo dell’iniziativa.

Presidente Nicosia, a chi si rivolge la vostra associazione?

"A tutti coloro che hanno una visione alternativa a chi attualmente amministra la città. Ai giovani agli anziani, pronti ad accogliere i loro preziosi suggerimenti. Noi auspichiamo una rinascita dell’interesse alla partecipazione attiva alla vita politica da parte di tutti i cittadini. Le nostre parole d’ordine sono apertura e ascolto. Siamo un’associazione e il nostro progetto, che ha già trovato riscontro tra i cittadini, rispecchierà le scelte che la comunità ci chiede".

Nelle precedenti elezioni il fronte alternativo all’attuale maggioranza si divise ’aiutando’ di fatto l’attuale sindaco Claudio Franceschi. Pensa che, questa volta, si riuscirà a fare squadra?

"Progetto Castel Guelfo nasce come associazione proprio per unire andando oltre a bandiere e ideologie convinti che, in un Comune come il nostro, conta solamente un’amministrazione efficiente. Vogliamo creare le condizioni affinché possa nascere una forte alternativa all’attuale amministrazione comunale. Siamo semplici cittadini che hanno come unico obiettivo il bene della comunità e la nostra casa sarà la casa di tutti coloro che intendono dare il proprio contributo per migliorare e valorizzare il nostro paese".

Come pensate di conquistare la fiducia dei cittadini?

"Per prima cosa facendoli sentire parte integrante della comunità. Chi si rivolgerà a noi avrà persone pronte ad ascoltare e a fare tesoro di idee e proposte. Abbiamo l’ambizione di coinvolgere l’intera comunità nelle decisioni che contano e, in paese dove vivono circa 4.500 persone, non è poi così impossibile farlo. Il Comune deve essere un luogo accogliente, non respingente. In Municipio i cittadini devono trovare persone pronte ad ascoltarle e a fare di tutto per aiutarle".

Il tempo però stringe e la campagna elettorale è alle porte...

"Vogliamo che diventi una straordinaria occasione di dialogo e confronto dal vivo. Certamente i social sono importati, soprattutto quando si vuole comunicare con i giovani, ma non dobbiamo limitarci al ’mondo virtuale’. Il contatto umano è fondamentale".

Insomma, puntate a una campagna porta a porta...

"Inizieremo presto a suonare i campanelli di famiglie, imprese e commercianti, non per chiedere voti ma idee".

Avete già qualche nome su cui puntare?

"Prima vengono le idee e siamo convinti che ci saranno tanti cittadini pronti a sposare il progetto. Per il momento vi aspettiamo alla serata di presentazione di Progetto Castel Guelfo che si terrà domani in municipio a partire dalle 20,45".

