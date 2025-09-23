Clai, al via la stagione. Le ragazze si presentano: "Passione e tanto lavoro. Possiamo fare bene"

Con un mix di entusiasmo, parole sentite e brindisi augurali, ieri sera a Villa La Babina, centro direzionale Clai a Sasso Morelli, è stata ufficialmente presentata la nuova stagione della Clai Imola Volley. Con tanto di squadra, staff tecnico e società. A partire da lunedì 6 ottobre, le ragazze saranno pronte ad affrontare, per il secondo anno consecutivo, il campionato nazionale di serie A2 di volley, con la trasferta ad Altamura, in Puglia. Ad accogliere il roster ieri c’era la grande famiglia Clai, tra cui numerosissime ragazzine del settore giovanile, con addosso la maglia di rappresentanza.

"Noi abbiamo raggiunto il vertice più alto nell’espressione di ciò che significa fare volley – ha detto il presidente della cooperativa Clai Giovanni Bettini –. Questa società rappresenta tempo, passione e lavoro. Auguriamo il migliore successo per questo campionato e confidiamo in grandi risultati". A congratularsi e festeggiare la nuova formazione, anche il primo cittadino imolese, tifoso della Clai, Marco Panieri. "Voglio ringraziare le giocatrici e lo staff tecnico che portano con orgoglio il nome della nostra città – ha dichiarato –. Il messaggio più forte della Clai Imola Volley è quello di stare insieme. Nello sport si costruiscono i cittadini e le cittadine di domani". A entrare nei dettagli della stagione alle porte è stato il presidente Clai Imola Volley Stefano Mongardi. Imola è nel girone B con altre nove piazze. Obiettivo ottenere il miglior piazzamento. Poi, in base ai risultati, si formeranno due nuovi gironi, uno per la promozione e l’altro per la retrocessione.

Il tecnico Simone Bendandi, affiancato dal vice allenatore Odelvys Dominico Speek, le idee le ha già chiare. "È un campionato insidioso, lungo e difficile – ha commentato –, la cosa migliore è viverlo come un’opportunità. Nella squadra si respirano fermento ed energia e cercheremo di trovare una nuova identità: ci sono molte nuove risorse, solo tre delle ragazze erano già qua".

La rosa sarà composta da Sofia Cavalli capitana e palleggiatrice, Arianna Gambini, libero, Katarina Bulovic, schiacciatrice, Federica Busolini, centrale, Elena Foresi, palleggiatrice, Chiara Salvatori, centrale, Gaia Novello, schiacciatrice, Polina Malik, opposto, Giuditta Romano, centrale, Valentina Vecchi, schiacciatrice, Puck Hoogers, schiacciatrice, Giulia Osana, libero e Sofia Schena, opposto.