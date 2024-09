Clai, cinque set a Offanengo per fare il rodaggio. Buoni spunti da Ravazzolo, Bacchilega e Pomili

OFFANENGO

3

CLAI IMOLA

2

(25-13; 23-25; 26-24; 25-17; 13- 15)

OFFANENGO: Bridi 4, Martinelli 15, Salvatori 7, Compagnin, Favaretto 6, Campagnolo 9, Tellone (L), Rodic 14, Tommasini (L), Caneva 9, Nardelli 15, Pinetti, Bole 8. All. Bolzoni

CLAI IMOLA: Pomili 6, Rizzieri 2, Bacchilega 8, Pinarello 3, Mescoli 4, Ravazzolo 10, Arcangeli ne, Migliorini 2, Mastrilli (L), Gambini (L), Visentin 3, Messaggi 4, Bulovic 9, Stival 14. All. Caliendo

Cinque set per fare rodaggio, per cercare di capire a che punto è la squadra a poche settimane dall’esordio in serie A2. La Clai ha giocato sul campo dell’Offanengo formazione di pari categoria. Sul 3-1 per le ragazze di casa, i due team hanno deciso di giocare anche un tie break per testarsi ancora di più sulla distanza dei cinque set. Ha esordito in maglia Clai la palleggiatrice Emma Rizzieri arrivata in settimana al posto dell’infortunata Sofia Cavalli. Il prossimo impegno sabato e domenica prossima con la kermesse Clai Cup Memorial Spadoni. Al torneo parteciperanno blasonate squadre del panorama pallavolistico nazionale. Il 6 ottobre la prima di campionato sul campo di Messina, e li comincerà la grande avventura in serie A2.