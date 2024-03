Clai compie 62 anni : "Noi motore di sviluppo"

Il 20 marzo è il compleanno di Clai: le candeline saranno quest’anno 62. In vista della ricorrenza, la cooperativa di Sasso Morelli celebra una nuova tappa della collaborazione speciale con ‘Insieme a te’, associazione di Faenza che porta in spiaggia a Punta Marina le persone con disabilità: un contributo per l’allestimento di una postazione super attrezzata come segno di vicinanza e amicizia.

"Se penso a questi primi 62 anni di storia, dei quali ne ho vissuti direttamente più della metà entrando in Clai nel 1991, la prima parola che mi viene in mente è ‘gioia’ – racconta Giovanni Bettini, storico presidente della realtà agroalimentare di Sasso Morelli –. È una gioia vera far parte di questa realtà, una filiera cooperativa che è un motore di sviluppo sociale, economico e ambientale".

La seconda parola evocata da Bettini è invece ‘legame’. "Come quello strettissimo creato e rafforzato nel corso del tempo con il territorio – prosegue il presidente Clai –. Viviamo in una sorta di ecosistema in cui ognuno comprende quanto sia fondamentale fare la propria parte: ogni piccolo dettaglio contribuisce a mantenere tutto in equilibrio".

La terza parola chiave è ricorrente nei discorsi di Bettini: si tratta di ‘identità’. "Se non si è consapevoli della propria storia, del proprio percorso e della natura del proprio agire, è difficile realizzare qualcosa di buono e utile per gli altri – prosegue il presidente della cooperativa –. La nostra identità valoriale è chiara e definita, e permette a tutte le donne e gli uomini Clai di alzarsi ogni mattina avendo bene in testa il significato del proprio impegno. In questo modo, attraverso il coinvolgimento mentale ed emotivo delle persone, si creano le condizioni per la crescita e lo sviluppo in un settore fondamentale per l’economia del territorio".

Se si parla di identità, non si può fare a meno di sottolineare un aspetto centrale nell’interpretazione che Clai ha del suo ruolo, quello della sostenibilità umana, da declinare sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Un esempio riguarda il particolare supporto dedicato a Insieme a te, una splendida associazione di volontariato di Faenza che che ha aperto a Punta Marina Terme, da sei anni, uno stabilimento balneare dedicato alle persone con disabilità medie e gravi, aiutandole a realizzare il sogno di trascorrere del tempo in una spiaggia super attrezzata che permette di godersi a pieno gli effetti quasi magici del sole, del mare e della compagnia di tante persone. Proprio in vista del compleanno 2024, Clai ha voluto fare un ulteriore gesto concreto per questa realtà con cui c’è un rapporto molto stretto da ormai cinque anni.