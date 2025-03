Clai da favola, battuta la capolista. E’ un’impresa con vista salvezza

Offanengo 0 Clai Imola 3 (25-27; 22-25; 21-25) : Bridi 1, Martinelli 15, Salvatori 6, Compagnin 4, Favaretto, Campagnolo, Bonetti, Tellone, Rodic 9, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 11, Pinetti 1, Bole. All. Bolzoni. CLAI IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 2, Cavalli, Mescoli, Ravazzolo 10, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 4, Stafoggia, Bulovic 13, Melandri 6, Drewnick, Stival 14. All. Speek e BenedettiArbitri: Pernpruner e Guarnieri. Videocheck: Moscardi

La Clai è andata a vincere contro ogni pronostico sul campo della capolista Offanengo. Un’affermazione netta quella centrata dalle imolesi che non si sono fatte impensierire dal team più forte di questa Pool Salvezza. La Clai sa di dover giocare una partita perfetta e senza sbavature, le imolesi mettono la testa giusta e il primo set è molto equilibrato, punto a punto 8-8, e così via 11-11, 12-12 e poi 15-15. Le padrone di casa riescono a fare un piccolo break guadagnandosi 3 set point (24-21). Ma qui le biancoblù rispondono con un 4-0 che ribalta la situazione 24-25, e alla fine la Clai riesce ad imporsi 25-27. Le ospiti galvanizzate dalla vittoria del primo parziale, giocano bene e prendono in mano le redini andando subito sullo 0-2, il divario sale a 3 punti (1-4). Imola continua a tenere il vantaggio e sale a 4 di vantaggio (6-10), ma il 3-0 interno rimette tutte le cose in discussione (9-10). La Clai prova ad allungare, ma Offanengo trova il pareggio (14-14). La squadra di Speek e Benedetti regge bene l’urto della capolista, prende il vantaggio giusto e chiude con il set con i due punti finali di Stival e Ravazzolo.Nel terzo set, comincia bene la squadra lombarda, Imola è brava a non cedere il fianco e a tenere testa alle quotate avversarie. Si arriva in parità fino al 10-10, poi arriva uno 0-6 esterno che indirizza il set (10-16). Prova il colpo di reni Offanengo (12-16), la Clai però non ha nessuna intenzione di far proseguire la partita con un altro set. Imola riesce a mantenere un vantaggio di quattro punti (15-19), un cuscinetto che permette di giocare con sicurezza e chiudere la pratica in soli tre parziali. I punti di Stival, Bulovic e Ravazzalo per il 3-0 finale della Clai. La vittoria di ieri è una grande risposta alle prove incolore delle ultime settimane, ma cosa ben più importante, sono i tre punti messi in cassaforte che alimentano la speranza di potersi salvare. Alla fine della Pool Salvezza mancano quattro partite.

Antonio Montefusco