Clai, una rimonta d’autore firmata da Stival e Melandri

Lecco 2 Clai Imola 3 (25-17; 21-25; 25-18;14-25; 20-22) : Monti, Monaco, Amoruso 25, Napodano, Mainetti, Moroni 13, Conti 1, Sassolini 1, Gaffuri, Piacentini 6, Casari, Atamah 14, Magani 16. All. Milano. CLAI IMOLA: Ponili 12, Rizzieri 2, Cavalli, Mescoli 2, Ravazzolo 12, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 2, Stafoggia 4, Bulovic 16, Melandri 13, Drewnick, Stival 17. All. Speek. Arbitri: Usai e Ayroldi.

La Clai nell’ultima gara della prima fase, conquista la sua seconda vittoria nel girone di ritorno, arrivano due punti. L’unico vantaggio del primo set della Clai è lo 0-1 firmato da Stival. Poi le padrone di casa hanno provato a scappare, ma hanno dovuto fare i conti con le avversarie fino al 4-4. Qui le lombarde sono riuscite a prendere un piccolo scarto di vantaggio, Imola è riuscito a rimanere a galla (11-9), ma successivamente la forbice si è allargata fino al 25-17 con cui si è chiuso il primo set. Nel secondo sono le locali a partire fortissimo, dopo pochi scambi è 5-0, contro break esterno di tre punti 5-3. Imola ha la forza di centrare il pareggio, 8-8, le lecchesi scappano di nuovo prendendo un altro piccolo margine di vantaggio. Ma le due contendenti cominciano ad andare a braccetto: 12-12, 13-13, 15-15, Stafoggia firma il vantaggio esterno (15-16). Qui comincia un altro set, e la Clai va a vincerlo lasciando alle locali solo 21 punti. Nel terzo set c’è equilibrio, ma un po’ alla volta Lecco mette fra sé e Imola un buon cuscinetto di punti (14-9). La truppa di Milano scappa via ulteriormente fino a chiudere il set con il punto di Amoruso che vale il 25-18. Il quarto set è molto equilibrato, Imola mette le mani sul set scappando sul 12-17, e lo chiude 25-14, punteggio che vale il tie break. Pronti via ed è 2-0 Lecco, la Clai reagisce 3-5. Il punteggio è un’altalena; le imolesi fanno raggiungere sul 14-14, poi la spuntano 20-222.

Finita questa regular season, bisognerà attendere due settimane per il ritorno in campo, cambieranno le avversarie, la Clai affronterà un nuovo girone con le formazioni arrivate dal sesto posto in giù nell’altro raggruppamento. Nella giornata di oggi sono attese notizie per il nuovo allenatore che prenderà il posto di Nello Caliendo sollevato all’incarico martedì scorso, il neo coach biancoblù arriverà fra questa triade di nomi: Bendandi, Caprara e Napolitano. Toccherà al nuovo tecnico guidare la squadra nella poule retrocessione, l’obiettivo è rimanere in serie A2.