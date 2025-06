Clai Volley punta in alto: nuovi acquisti e obiettivi ambiziosi per il 2025/2026

Il mese di giugno è il periodo cruciale per le squadre di volley. La Clai tiene costantemente le antenne dritte per mettere a disposizione di coach Simone Bendandi un organico di primordine. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella, se l’anno scorso la meta primaria era quella di salvarsi, nel prossimo torneo 2025/2026 le biancoblù avranno il compito di fare un campionato tranquillo occupando un posto nella parte sinistra della graduatoria.

La seconda annata non è mai semplice, l’asticella inevitabilmente si alza e mantenere le aspettative a volte risulta impresa titanica. Il presidente Stefano Mongardi e i suoi collaboratori hanno fatto tesoro degli errori commessi l’anno scorso, ma soprattutto della prima esperienza a questi livelli. L’aver ingaggiato un tecnico esperto, che conosce la categoria, come Bendandi, è un buon punto di partenza per un gruppo rinnovato in parte dalla coppia mercato Cavalli-De Caria. Nell’ultima settimana è arrivata la centrale bolognese Chiara Salvatori, una giocatrice che Bendandi già conosce per averla allenata alla Teodora Ravenna qualche anno fa. Ora l’obiettivo di mercato è ingaggiare un elemento da mettere in posto S1, la Clai cerca una schiacciatrice fisica che possa giocare in coppia con Katarina Bulovic, quest’ultima si è guadagnata la conferma a suon di punti e buone prestazioni. Per completare l’organico arriverà anche un’opposta.

Sono state allacciate diverse trattative per dare ancora più corpo alla formazione biancoblù; Imola vuole giocatrici giovani ma già con esperienza a questi livelli. La dirigenza ha confermato il libero Arianna Gambini, il capitano Sofia Cavalli, che sarà alla sua prima vera stagione in serie A2 dopo l’infortunio subito durante la preparazione nell’estate 2024.

E’ rimasta anche Katarina Bulovic, poi ci sono le nuove Chiara Salvatori, Elena Foresi e la centrale Federica Busolini. Tante le rinunce, la Clai ha lasciato libere: Nicole Drewnick, Eva Ravazzolo, Emma Rizzieri, Sara Stival, Sofia Migliori e Laura Melandri. Non sarà più in campo nemmeno Alessia Mastrilli, che ha smesso di giocare dopo alcune ottime stagioni in maglia imolese. L’ultima giocatrice ad essere stata lasciata libera è Irene Mescoli. In settimana potrebbero esserci novità sull’ingaggio di un nuovo elemento che andrà a puntellare il roster.