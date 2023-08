Classica, jazz, pop e rock Vassura-Baroncini in vetrina Al via le iscrizioni ai corsi

Si avvicina il momento delle iscrizioni alla Vassura-Baroncini. In vista dell’avvio del nuovo anno formativo, la scuola di musica con sede in via Fratelli Bandiera organizza una serie di open day. L’obiettivo è appunto quello di presentare le numerose proposte formative riservate a piccolissimi, bambini, ragazzi e adulti. L’attività didattica dell’anno scolastico 2023-24 alla Vassura-Baroncini riprenderà infatti a ottobre.

Il 29 e 31 agosto e il 2 settembre si svolgeranno gli open day per bambine e bambini fino a sei anni (su prenotazione telefonando allo 0542 602470 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) e sabato 9 settembre dalle 15.30 alle 18.30 per tutte le altre fasce d’età (senza prenotazione). Si tratta di occasioni uniche per conoscere gli insegnanti della scuola e sperimentare dal vivo il loro approccio all’insegnamento della musica. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, allieve e allievi dai sette anni in su senza limite di età potranno partecipare alle lezioni prova dei corsi di chitarra classica ed elettrica, pianoforte, basso, contrabbasso, violoncello, violino, arpa, clarinetto, sassofono, trombone, fisarmonica, batteria, canto e altri ancora.

Come ormai tradizione, la didattica della scuola di musica Vassura-Baroncini spazia infatti dall’area classica a quella pop, jazz e rock. Il tutto per un totale di 34 materie di insegnamento. Come già accennato, il 29 e 31 agosto e il 2 settembre saranno dedicati ai più piccoli, per i quali la scuola ha messo a punto una scelta di corsi che stimola le abilità specifiche di ciascuna fascia d’età: i genitori verranno indirizzati al corso più adatto tra Giochi in musica con mamma e papà (1-3 anni), Primi passi (3-4 anni), Piccoli pianisti (4-5 anni), Prime note (5-6 anni) o Suonar giocando (6 anni).

Per iscriversi ai corsi occorre telefonare alla scuola (0542 602470 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30) e fissare un appuntamento: tra il 4 e l’8 settembre per le riconferme degli allievi che hanno già frequentato un corso lo scorso anno scolastico, tra l’11 e il 18 settembre per i nuovi iscritti.

A dimostrazione di quanto l’attività della Vassura-Baroncini sia apprezzata dagli aspiranti musicisti imolesi e dalle loro famiglie, ci sono i numeri. Lo scorso anno scolastico 2022-23 ha fatto registrare quasi 500 iscritti (dai sei mesi ai 70 anni di età), seguiti da 40 insegnanti. Una partecipazione che testimonia la vocazione della nostra città alla musica.

Grande successo hanno riscosso inoltre tutti i concerti organizzati dalla scuola aperti alla cittadinanza come i Concerti della Magnolia, che hanno superato le mille presenze con una media di oltre 150 spettatori a serata. Per informazioni: nuova scuola di musica Vassura-Baroncini (via Fratelli Bandiera, 19) - telefono 0542 602470 – [email protected]