"Clienti fidelizzati. Sono ottimista"

"Meno pessimismo e più voglia di mettersi in gioco – è il parere di Emanuela Mellina del negozio di abbigliamento donna ‘Via Appia’ situato nell’omonima strada –. L’andamento generale delle vendite fino ad oggi è buono, con i suoi fisiologici alti e bassi, in attesa del periodo clou delle feste nel quale solitamente si lavora bene". Con le idee chiare: "La mia è una clientela ormai fidelizzata e per questo, insieme a un po’ di contenuti sui social che mi diverto a creare, riesco ad arginare la forte concorrenza degli store sul web che applicano prezzi davvero bassi e non hanno i costi di affitto e utenze da sostenere. Dobbiamo sfatare la diceria di un centro storico agonizzante".