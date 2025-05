"Clima confuso. Poco coraggio dalle giunte Pd"

"Al netto delle legittime preoccupazioni dei cittadini, ciò che continua a stupire è l’ambiguità e l’assenza di coraggio politico da parte delle amministrazioni locali a guida Pd". A dirlo è il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, che commenta così il sit-in organizzato ieri, sotto la sede della Regione, dal coordinamento dei comitati che si oppongono all’attuale progetto di ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, giudicato troppo impattante per il territorio.

"Negli anni passati, proprio la Regione Emilia-Romagna, governata dal centrosinistra, chiedeva con insistenza il potenziamento del tratto ferroviario – ricorda Marchetti, reduce da un doppio mandato nell’assemblea legislativa di viale Aldo Moro sempre nelle file del Carroccio –. Oggi, invece, di fronte alle prime difficoltà, le amministrazioni locali fanno finta di non avere responsabilità, alimentando un clima di confusione e contraddizione. Chiesero un tavolo regionale per esprimere le loro posizioni: ma in quella sede, mi chiedo, hanno mai realmente messo sul tavolo un’alternativa concreta? Oppure hanno semplicemente giocato su tutti i fronti, sperando che il tempo risolvesse il problema?".

Alla luce di quanto sopra, il consigliere comunale della Lega annuncia l’intenzione di interpellare la Giunta del sindaco Marco Panieri, con quest’ultimo che dopo aver invitato Rfi a considerare la costruzione di un tunnel sotterraneo ha ammesso nei mesi scorsi che la soluzione meno impattante tra quelle presentate dai tecnici potrebbe essere quella a Nord del percorso autostradale. "Per fare chiarezza – conclude Marchetti – depositerò un’interrogazione per conoscere nel dettaglio quali siano state le effettive posizioni assunte dalle amministrazioni locali durante i tavoli istituzionali e quali azioni concrete abbiano intrapreso, al di là degli slogan di comodo e delle uscite a mezzo stampa".

Contro il progetto di ampliamento così come presentato da Rfi si sono schierate anche le associazioni di categoria del mondo dell’agricoltura, secondo le quali "nessun tracciato proposto è sostenibile per le aziende agricole", e che per questo motivo hanno chiesto tavoli tecnici per "mitigare l’impatto e trovare soluzioni alternative per un territorio già devastato da eventi naturali e opere strutturali di ogni tipo".