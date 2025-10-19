Clima, Panieri a Bruxelles: "Serve lavorare di squadra. Proseguono gli interventi"

"Prevenzione, sicurezza del territorio e una transizione energetica che tenga insieme riduzione delle emissioni, competitività e tutele sociali sono le basi su cui costruire crescita, coesione e qualità della vita per le nostre comunità". A dirlo è Marco Panieri. Questa volta indossando la casacca di presidente Anci dell’Emilia-Romagna, direttamente nella sede della Commissione europea a Bruxelles. Insieme al presidente Michele de Pascale ha guidato la delegazione dei comuni regionali, promossa da Aess – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile –, al tavolo di coordinamento del Patto dei sindaci europei.

"Per una vera e propria transizione nelle città bisogna considerare tutte le parti, soprattutto i Comuni", spiega Panieri. Quindi, dall’Unione europea agli Stati, passando per il governo, le Regioni e gli enti locali. Tutti devono avere la stessa forza. Con l’obiettivo di fare rete e squadra su temi sempre più sensibili come quelli attinenti ai cambiamenti climatici. "Il tavolo di coordinamento serve proprio per ribadire questi concetti – continua il sindaco di Imola –. Ma anche per vedere come ogni città si impegna sul campo, oltre che per scambiare buone pratiche". Così, ecco altri sindaci di comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Ma anche all’estero, come è il caso di Valencia, in Spagna. A illustrare i passaggi e gli interventi una rappresentante della città spagnola, con la regione che venne fortemente colpita dal maltempo a fine ottobre del 2024, con oltre 200 morti e intere aree distrutte. "Uno scambio utile per capire le situazioni su un caso attuale e su una situazione molto pesante", prosegue Panieri. Per questo, ragionare insieme e non da soli è un concetto fondamentale. Perché, come è accaduto anche nel post alluvione, i Comune sono il fulcro per una ricostruzione, con la Regione, per accompagnare i cittadini e i privati nell’ottenere i rimborsi, nel capire i bandi e nell’affrontare le emergenze.

"L’obiettivo che ci siamo dati è un po’ quello di costruire una governance forte tra di noi. Che sia di multilivello, coinvolgendo anche le imprese e direttamente i cittadini. I cambiamenti devono essere affrontati tutti insieme, per strutturare quelle città che poi si vivranno. E questo è fondamentale per gli investimenti su clima, energia e sviluppo sostenibile", dice ancora Panieri. Da qui il dibattito su come impiegare i prossimi fondi del settennato dell’Unione europea. Oltre al cambiamento climatico c’è anche il tema della produzione e dei costi dell’energia. A cui si aggiunge l’emergenza casa. "I distretti, ad esempio, stanno soffrendo fortemente le sfide energetiche. Su tutti, per dire, la Motor Valley e il settore della ceramica. Ecco, servirebbero, in questo caso, ulteriori incentivi e supporti da parte dell’Unione europea alla filiera". La città di Imola, ad esempio, conta sulla Cooperativa Ceramica d’Imola, una tra le più importanti in Italia. Per questo una politica di scambio e confronto, tra agenzie energetiche, Comuni e privati è cruciale per capire la direzione del settore. "Così da cogliere sul dove e come intervenire, non in maniera singola, ma sistemica, di rete", dice Panieri.

Mentre sul tema emergenza casa, "dobbiamo tenere conto degli aspetti economici e sociali dei contesti urbani, così come della geopolitica, per capire che politiche possiamo mettere in campo". Un tema che sarà quindi centrale, con ogni probabilità, nelle prossime politiche economiche e finanziarie dell’Unione europea. Perché, come per i cambiamenti climatici, "anziché spendere solo sull’oggi dobbiamo guardare al domani. Con coraggio, bisogna trovare ampie risorse per contrastare le situazioni senza lasciare indietro nessuno".