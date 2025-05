Clochard pestato in stazione: "Serve un presidio costante"

Centrodestra all’attacco della Giunta dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi, in stazione, ai danni di un senzatetto. "È l’ennesimo campanello d’allarme che non può più essere ignorato – protesta il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti –. È da tempo che si registrano segnali preoccupanti sul fronte della sicurezza, ma le Istituzioni locali hanno preferito minimizzare, sottovalutando la gravità della situazione che si sta generando in città".

La polizia ha identificato in due giovani stranieri i responsabili del brutale pestaggio, ma ci sono indagini in corso su un terzo complice.

"Il lassismo dimostrato da chi amministra Imola – prosegue Marchetti – non può che condurre a episodi come questo. Nonostante il prezioso e puntuale lavoro delle forze dell’ordine, manca una visione politica forte, capace di prevenire e contrastare il degrado urbano e sociale. Serve una vera inversione di rotta, prima che sia troppo tardi".

È quanto auspica anche Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, per il quale "la zona della stazione dei treni è alla totale mercé di manipoli di nullafacenti, spacciatori e sbandati di diversa provenienza e fattura. Questa zona degradata – avvisa il meloniano – deve essere continuamente monitorata e certamente l’esiguo organico della polizia locale non aiuta. Non si può certamente sperare che le sole forze dell’ordine risolvano la situazione, ci deve essere un presidio costante anche della polizia locale, ma a Imola sembra essere sparita".

Secondo Carapia, dal momento che la stazione dei treni è "uno dei biglietti da visita della città", se si continua "su questa strada del degrado il passo è breve ad arrivare a situazioni da Far West come quella accaduta nei giorni scorsi. Pertanto – conclude l’esponente di opposizione – chiediamo che la polizia locale presidi questa zona come altre critiche per dare serenità e sicurezza alla città e che si aumenti al più presto l’organico".