Club del Fornello, trent’anni di soddisfazioni

Ricorda i suoi 30 anni di passione, il Club del Fornello di Imola, associazione "rigorosamente femminile" sulla scia del Club capostipite fondato nel 1977 da Magda Lucchini a Rivalta, in provincia di Piacenza.

Le nove Fornelle imolesi, guidate dalla presidente Daria Costa, festeggiano oggi il compleanno ospitando un’ottantina di colleghe che – in arrivo da Emilia Romagna, Trentino, Lombardia, Toscana, Umbria e Basilicata – rappresentano 18 Club.

Dopo la colazione in un locale del centro, si passeggerà fra le piazze, Palazzo Tozzoni e il Museo San Domenico, poi ancora in centro per il pranzo dedicato ai piatti tipici del territorio.

"Convivialità e buona cucina rappresentano il puro spirito delle Fornelle", ricorda Daria Costa. E aggiungiamo la creatività. Le signore del Club si mettono infatti personalmente ai fornelli per eventi conviviali ospitati a turno dalle socie che, senza gelosie, si scambiano le ricette.

Fin dalla nascita, con la prima delegata Bona Caliendo Sandrini, fra gli impegni spicca anche la solidarietà con iniziative a sostegno di diversi progetti.

Nella foto, le signore del Club del Fornello e le loro creazioni messe in tavola in occasione della festa degli auguri.

red. cro.