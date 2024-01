Cna: "Salviamo il centro". Le previsioni per il 2024 tra investimenti e crisi

Bilanci del passato e aspettative per il futuro si intersecano in queste prime settimane del 2024 anche in casa Cna Imola. Per Luca Palladino, alla guida della sezione imolese dell’associazione di categoria, i temi all’ordine del giorno sono tanti. Presidente, il punto sul 2023 appena archiviato.

"Nonostante le difficoltà legate all’alluvione, il nostro territorio ha visto un bilancio sostanzialmente positivo ma non con le dinamiche espansive del 2022. Nel momento dell’emergenza si è evidenziata la grande tenacia delle persone e degli imprenditori che si sono rimboccati le maniche ed hanno reagito".

Cna Imola era al loro fianco.

"Insieme al sistema regionale, ci siamo attivati per dare un aiuto concreto e diretto ai territori colpiti dalla calamità".

Un 2023, quindi, rivedibile?

"Contrastato ma positivo. Un anno in cui si è confermata la capacità delle piccole e medie imprese di diversificare le catene di approvvigionamento, migliorare l’efficienza energetica e adattare le strategie di business alle nuove sfide".

Come parte il 2024?

"L’incertezza caratterizza lo scenario internazionale a causa dell’acuirsi delle tensioni geo-politiche e di condizioni finanziarie meno favorevoli. Nonostante tutto, per le nostre zone, le aspettative occupazionali rimangono stabili o aumentano leggermente".

Con un tarlo, però.

"La carenza di figure professionali, su cui da tempo ci confrontiamo con il sistema scuola e le imprese. Il tentativo è quello di intervenire sulla distanza tra domanda ed offerta, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi".

Previsioni produttive?

"Ci aspettiamo un calo per il comparto delle costruzioni che, sommato ai primi segnali di diminuzione delle attese sugli ordini, potrebbe determinare un rallentamento dell’economia. Per invertire questa possibile tendenza, utilizzando a pieno il Pnrr e i primi segnali di ripresa della produzione industriale, dovremo ragionare e collaborare con tutte le forze territoriali".

Centro storico imolese in affanno?

"Fa male vedere le saracinesche abbassate e siamo pronti a confrontarci con istituzioni, altre associazioni e imprenditori. Non a caso abbiamo organizzato a dicembre nel centro di Imola la seconda edizione di ‘Il Cuore degli artigiani’. Il rilancio dei centri storici passa da azioni concrete".

Richieste alle istituzioni?

"Il calo dell’inflazione alimenta la voglia di investimenti. I nostri prodotti e il nostro saper fare sono ancora una carta vincente spendibile a livello internazionale. Continuare a sostenere le risorse impiegate in competenze e infrastrutture. La conclusione della Bretella e il polo dell’Osservanza rappresentano due esempi importanti. Serve una strategia per l’utilizzo dei fondi europei per energia, transizione digitale ed ecologica con il supporto alle Pmi nel percorso di reperimento delle risorse, accesso alle tecnologie e competenze".

Il tema del Pug.

"Il circondario imolese è un contesto operoso, vocato all’imprenditorialità ed il cui tessuto produttivo è incardinato sulle micro, piccole e medie imprese. Se si immagina la città del prossimo futuro, non si può prescindere dal mantenere e alimentare questa identità con la valorizzazione del sistema imprenditoriale".

Mattia Grandi