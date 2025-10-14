Coach espulsi e Panieri va a casa: "Tensione nel derby? È normale. Una stretta di mano per chiarirsi"

L’uscita anzitempo del sindaco Marco Panieri dal derby tra Andrea Costa e Virtus non è certo passata inosservata. Così come le sue dichiarazioni a caldo, riportate in diretta dal Carlino, che anche a tre giorni dal match suonano come una bocciatura. "C’è amarezza nel vedere questa situazione, chi allena dovrebbe dare l’esempio, lo sport prima di tutto è rispetto degli avversari, a maggior ragione in campo. Non è un bel esempio che diamo ai tifosi e soprattutto ai più giovani". Questo il laconico commento di Panieri alla gazzarra tra Luca Dalmonte e Gianluigi Galetti, che altro non sono che gli allenatori, le guide, rispettivamente di Andrea Costa e Virtus.

Per chi si fosse perso il momento in questione, correva il secondo minuto del secondo quarto, quando su un fischio per un fallo di gioco, si è innescata la protesta dei due allenatori. Protesta che poi è sfociata in una serie di insulti che Dalmonte e Galetti si sono lanciati, fino al doppio fallo tecnico che ha sancito l’espulsione di entrambi. Non paghi, i due allenatori hanno continuato a offendersi, fino a quando sono stati definitivamente allontanati dal parquet. Una scena onestamente poco edificabile, soprattutto a margine di un derby dove le tensioni erano grandi, come dimostra anche il tafferuglio fuori dal PalaRuggi. Le proteste, cosi come i falli tecnici o le espulsioni fanno parte del gioco, ma il modo con cui si è arrivati a questa doppia esclusione è sembrato nascondere un astio tra i due protagonisti, che poi non hanno fatto un passo indietro in sala stampa, ma anzi hanno rincarato la dose. Dalmonte ha accusato Galetti di "comportamenti moralmente scorretti" e di aver fatto "la spia" e Galetti ha risposto dicendo che "la morale non me la fa nessuno" e che "prima che bravi allenatori bisogna essere brave persone".

Per comprendere meglio la situazione, visto che spesso l’allenatore deve sorbire tutte le pressioni che certe sfide portano con se, abbiamo interpellato due ‘colleghi’, oltre che due allenatori molto conosciuti da queste parti, per aver guidato, tra le altre, Andrea Costa e Virtus: Demis Cavina e Stefano Salieri. "Non sono a conoscenza di quanto accaduto in campo – ammette Cavina, coach di Verona di A2 –. Per questo non posso dire se è da attribuire a fatti precedenti o solo alla grande tensione. Rimane l’episodio, ma sapendo dell’esperienza di entrambi gli allenatori penso che resterà circoscritto alla partita. Anzi mi auguro che si possa chiudere con una stretta di mano tra i due". Non entra nel merito dello scontro Cavina, che anzi è abile nel dribbling, ma apre al tema di una possibile riconciliazione, magari come segno di distensione non solo tra i due allenatori, ma proprio tra le due fazioni. Sulla stessa falsa riga anche Salieri: "In questo particolare momento delle due società – sottolinea il coach di Vigevano, formazione che milita nell’altro girone di B Nazionale –, il derby ha sicuramente alzato la tensione e anche se non ero lì e non posso sapere cosa è successo tra Luca e Pierluigi, posso immaginare che questa somma di fattori è poi deflagrata nella doppia espulsione. Noi allenatori sappiamo cosa rappresenta la nostra figura nel basket, ma siamo anche uomini. Penso che stiamo parlando di due allenatori di esperienza e di buon senso e che magari si chiariranno in vista del derby di ritorno".

Si chiude, infine, senza squalifiche la querelle tra i due coach, visto che ieri il giudice sportivo si limitato a una deplorazione a testa.