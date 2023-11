Cobas Enti locali contro le bombe a Gaza

Non siamo equidistanti rispetto allo sterminio di Gaza. Davanti all’orrore in Palestina che si ripete e moltiplica lasciandoci atterriti testimoni di un genocidio mascherato da diritto di difesa, non dimentichiamo le dichiarazioni della più alta carica del Circondario, che nell’esprimere la doverosa solidarietà per le vittime dell’attacco terroristico di Hamas, si è spinto ad affermare che "siamo e saremo al fianco di Israele e che questo significa difendere le nostre libertà, le nostre democrazie e i nostri valori di civiltà". Chi ha emesso questo comunicato non deve dimenticare che rappresenta una comunità che non può certo approvare quanto sta avvenendo in modo più che barbarico e disumano, non è questa la libertà, non sono queste le democrazie che intendiamo sostenere (...). Scrive Amnesty International: "Attaccare volutamente civili e portare a termine attacchi sproporzionati e indiscriminati che uccidono o feriscono civili sono crimini di guerra. Israele ne ha commessi a ripetizione, impunemente, nelle precedenti guerre contro Gaza." Amnesty continua: "Le cause profonde di questi ripetuti cicli di violenza devono essere affrontate con urgenza. Ciò significa rispettare il diritto internazionale e porre fine all’illegale blocco israeliano nei confronti di Gaza, in vigore da 16 anni!" (...9 Peccato pure che le risoluzioni Onu per il cessate il fuoco a oggi siano state bocciate per ignobili cavilli. Peccato che l’Italia sia stata vergognosa parte in commedia, peccato che alcuni politicanti non desiderino "urtare sensibilità" e vogliano mantenere equidistanza con un ‘rispettoso’ silenzio, che sembra davvero quello dei sepolcri imbiancati, della solita gabbia ‘imolana’ che recita convinta salamelecchi e inchini verso i potenti. Chi tace è complice e noi sappiamo chiaramente dove schierarci, urliamo tutto il nostro dolore e umana pietà per le vittime ma non ci sono dubbi su chi siano in questo momento gli oppressi e i perseguitati".

Cobas

enti locali

Imola Faenza