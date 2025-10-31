Coca nascosta tra il caffè. Due donne in manette

Due donne in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
E’ il bilancio dell’operazione messa a segno dagli agenti del commissariato di Imola assieme ai colleghi dalla squadra mobile di Ravenna.
Un gioco di squadra che ha dato i risultati sperati.
L’arresto è scattato l’altro pomeriggio nel comprensorio di Massa Lombarda quando, a seguito di alcune segnalazioni, è stata effettuata una approfondita verifica all’interno di un esercizio pubblico della zona, gestito da due donne di 52 e 33 anni.
I controlli della polizia hanno accertato che le due donne avevano ben nascosto, sotto la base della macchina del caffè, 19 involucri in cellophane contenenti 9,5 grammi di cocaina.
Quanto bastava per spingere gli agenti del commissariato e i colleghi della mobile a procedere con un’accurata perquisizione delle abitazioni delle donne.
Controlli minuziosi che hanno dato esito ’positivo’.
La polizia ha infatti ritrovato diversi quantitativi di droga, tre di questi dal peso di 12, 64 e 5 grammi circa: cocaina purissima pronta per essere venduta assieme a una singola dose di hashish finita anch’essa sotto sequestro.
All’interno di una delle abitazioni è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, oltre a 285 euro in banconote di piccolo taglio. Soldi che le due donne hanno incassato, secondo la polizia, grazie alla loro attività di ’vendita al dettaglio’.
Alla luce delle indagini, le due donne, entrambe di nazionalità marocchina e in regola con il permesso di soggiorno, sono state arrestate, come detto, con l’accusa di spaccio.
Nella giornata di ieri, in sede di giudizio per direttissima, sono state disposte alcune misure cautelari.
Per una delle donne sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per l’altra il giudice ha disposto l’obbligo di dimora.
Un’altra brillante operazione messa a segno dagli agenti del commissariato di Imola impegnati costantemente nell’attività di contrasto alla droga.
Gli stupefacenti in possesso delle due donne erano infatti destinati anche al nostro territorio da dove, secondo le prime indagini, provenivano anche numerosi dei loro clienti.
Il commissariato, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, intensificherà ulteriormente l’attività di controllo e prevenzione.
red. cro.