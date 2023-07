Cocaina e hashish in casa, ventenne denunciato

Agitati alla vista dei controlli in borghese, restii a far entrare i poliziotti in casa. Sì, perché uno di loro aveva ben più di qualcosa da nascondere: qualche grammo di droga, fra cocaina e hashish accuratamente occultati nel proprio appartamento.

Tutto inizia da un pattugliamento in borghese svolto l’altro giorno dagli uomini del commissariato di polizia nel weekend. Gli agenti, durante le loro perlustrazioni in abiti civili, hanno fermato un paio di ragazzi, secondo loro dall’atteggiamento sospetto.

Dopo l’identificazione, nonostante la perquisizione personale effettuata dagli agenti non avesse dato esito positivo, quando è stato chiesto loro di salire in casa, hanno iniziato a opporre un po’ di resistenza.

A quel punto è dovuta intervenire una volante di polizia, che ha riportato la situazione alla normalità. I ragazzi si sono dimostrati più collaborativi e gli agenti sono potuti salire in casa di uno dei due, un imolese di 22 anni.

Gli uomini agli ordini del dirigente del commissariato, Luciano di Prisco, hanno quindi passato in rassegna l’abitazione, trovando diversi grammi di droga in casa. In particolare, sono stati rinvenuti un grammo e trenta di cocaina, conservata in un involucro di celophanne e 24 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della sostanza.

Una volta fatto l’inventario, il 22enne imolese è stato denunciato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. L’amico invece, di origine albanese, non è stato trovato in possesso di alcuna sostanza proibita.

g. t.