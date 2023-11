Cocaina nello scantinato. Arrestato un 46enne

Non c’erano dolci e nemmeno il carbone per chi non si è comportato bene, ma nella calza della Befana gli agenti della polizia di Imola hanno trovato due involucri contenenti 350 grammi di cocaina pura. Ai prezzi di mercato un valore complessivo di circa 20mila euro. A finire in manette è stato un 46enne italiano, residente da poco a Imola, che da tempo era seguito dagli investigatori del commissariato che sospettavano fosse fra i principali spacciatori di cocaina in città. L’uomo ha precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio.

La polizia è passata all’azione lunedì 6 novembre, poco dopo le 22, quando l’auto dell’uomo è stata fermata nei pressi di via Marconi. In auto e nei vestiti dell’uomo non è stato trovato nulla.

Allora gli agenti sono passati alla perquisizione della sua casa, dove vive con la ex moglie, poco distante. Nella cantina è stata infine trovata una calza della befana al cui interno si trovavano due confezioni di cocaina pura per un totale di poco meno di 350 grammi di stupefacente. Sono stati trovati e sequestrati anche 0,6 grammi di hashish, una pistola a salve priva del tappo rosso, un passamontagna nero, un bilancino di precisione, due cucchiai con tracce di stupefacente, delle sostanze (tra cui bicarbonato e una polvere bianca non identificate) che si ritiene siano usate per il taglio della cocaina, cucchiai sporchi di cocaina, e uno smartphone.

Il 46enne è stato quindi arrestato dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.