Coccole in musica per bimbi. Laboratori e letture in famiglia

Negli accoglienti locali della ludoteca comunale Spassatempo in via Caduti di Cefalonia 256, che da alcune settimane ospitano il centro ’Spassatempo Baby’, sta per prendere il via Coccole in musica, progetto di sostegno alla genitorialità promosso dal Comune. In programma ci sono tre laboratori espressivi di educazione musicale e lettura dialogica rivolti alle mamme con bambini da 0 a 12 mesi che si tengono nei tre mercoledì 12, 19 e 26 marzo dalle 10 alle 11. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Ci si può iscrivere a uno o più incontri.

Il primo appuntamento di mercoledì 12 marzo è Viaggiando sotto le stelle, piccole storie e lente melodie prima di chiudere gli occhi. Seguiranno il 19 marzo Regina reginetta, immagini e

filastrocche in rima per giocare sul divano e il 26 marzo Quando faccio il pane con te, libri e canzoni per stuzzicare l’appetito. Nella prima parte degli incontri viene proposta alla coppia genitore/bambino una lettura ad alta voce in cui i suoni, i rumori e il canto andranno a scandire i tempi e a caratterizzare i luoghi e i personaggi della storia. Nella seconda parte viene offerto ai genitori uno spazio per riflettere sulle pratiche di cura e di educazione.

"Questo progetto – spiega l’organizzatrice Saula Cicarilli, psicologa, coordinatrice ped-agogica, musicoterapeuta – nasce per suggerire ai genitori attività di gioco con i libri e la musica da riproporre facilmente tra le mura domestiche, con materiali semplici e libri adatti a favorire la comunicazione attraverso le immagini, i suoni e l’uso consapevole della voce. La finalità è sostenere le abilità di cura ed educazione dei genitori attraverso un viaggio che inizia dalle storie dei libri per l’infanzia e dalle filastrocche popolari e termina con le esperienze personali dei partecipanti". Info: email: erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.bo.it