Codice rosso: fermato un 38enne. Pedinamenti e telefonate alla ex. Scatta il divieto di avvicinamento

Pedinamenti, appostamenti e telefonate ossessive: così un imolese di 38 anni ha perseguitato la sua ex compagna. I carabinieri di Imola hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di divieto di avvicinamento, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è indagato per atti persecutori e le sue azioni avevano generato nella donna, sulla quarantina, uno stato di ansia e paura costante.

L’allarme è scattato grazie alla titolare del luogo di lavoro della vittima, che, notando l’ex compagno nei pressi del negozio, ha immediatamente contattato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha trovato la donna visibilmente spaventata. I militari l’hanno tranquillizzata e l’hanno accompagnata in caserma, dove ha potuto presentare la querela e fornire tutti i dettagli sugli episodi persecutori subiti.

Contestualmente, è stata attivata la procedura del ‘codice rosso’, prevista dalla legge per garantire la tutela immediata delle vittime di violenza domestica e di genere. Grazie a questa procedura, il pubblico ministero ha potuto richiedere l’emissione della misura cautelare, riconoscendo la gravità dei comportamenti dell’uomo e la necessità di proteggere la vittima.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 38enne, nel tentativo di riallacciare una relazione ormai conclusa, aveva intensificato telefonate ossessive, pedinamenti e appostamenti, fino a costringere la donna a modificare le proprie abitudini quotidiane. La vittima viveva con la costante paura di imbattersi nell’ex per strada o sul lavoro, trovandosi in uno stato di ansia persistente.

Rintracciato e identificato dai militari, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. L’intervento dei carabinieri dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione dei reati di stalking, e rappresenta un passo concreto per garantire la sicurezza e la tutela delle persone minacciate da comportamenti persecutori.