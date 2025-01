Colazione con l’Auser, come prenotare

Sono ancora aperte le prenotazioni per la prossima “Colazione con Auser” in programma mercoledì alle 10 al Centro sociale Bertella. L’iniziativa, completamente gratuita, è organizzata dalla sezione castellana di Auser con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni Centro sociale Bertella, Spazio Life e La Melagrana, per offrire l’opportunità alle persone anziane di fare colazione insieme, ascoltando i racconti e gli aneddoti curati dai volontari Sabina Niceforo e Roberto Dall’Aglio.

Al primo appuntamento di gennaio hanno partecipato più di 40 persone che hanno apprezzato, oltre all’intrattenimento, i prodotti dolci e salati offerti dal panificio Stanziani. "Ho potuto vedere come questo momento sia stato curato nei dettagli dall’associazione Auser – ha dichiarato Katia Raspanti, assessora a welfare, inclusione, promozione del benessere di comunità e volontariato, che era presente al primo incontro di dicembre –. Queste iniziative sono importanti per le persone anziane, perché promuovono non solo benessere emotivo, inclusione e senso di appartenenza, ma anche benessere mentale attraverso le relazioni sociali che sono fonte di arricchimento e antidoto contro la solitudine".

Per info e prenotazioni, anche del servizio trasporto, contattare l’Auser di Castel San Pietro Terme allo 051-2812943 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. "Colazione con Auser rientra nel progetto Solitudine, rivolto alle persone sole, e prevede incontri ricreativi e di socializzazione e, allo stesso tempo, cultura", spiega l’Auser di Castel San Pietro Terme.