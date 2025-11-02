Coldiretti, missione Africa. Salute nei villaggi etiopi. Fondi per la clinica mobile

Adesso è più vicino il sogno di mettere in marcia una clinica mobile per effettuare interventi di oculistica e odontoiatria nei villaggi più remoti dell’Etiopia. Un’ulteriore spinta arriva dalla splendida iniziativa messa in campo dalla Coldiretti Donne Bologna che ha organizzato la scorsa settimana una cena solidale nei locali della chiesa di Santa Clelia di via Scania, a Castel San Pietro, per raccogliere fondi e appoggiare così l’operato dell’associazione "In missione con noi odv" guidata dal dottor Stefano Cenerini, ma che ha radici profonde proprio a Castel San Pietro.

Come raccontato da Fabiola Zoffoli, tra le organizzatrici della serata, un quarto di secolo fa a muovere i primi passi verso l’Etiopia furono le castellane Giovanna Ventura e Laura Burbelli, associate di Coldiretti, che diedero vita ad un progetto tutto al femminile che da quel momento non si è più fermato e, anzi, si è ampliato, accogliendo medici che dedicano parte del loro tempo libero per raggiungere il paese africano e offrire un contributo concreto alla causa. Dal 2013, poi, uno dei medici, Stefano Cenerini, bolognese, si stabilì proprio in Etiopia, e lì creò un primo presidio sanitario che tutt’ora opera a stretto contatto con missionari e suore. "Le sue specializzazioni – aggiunge Fabiola Zoffoli – sono in oculistica e odontoiatria, e in questo campo presidi medici sono introvabili nel raggio di centinaia di chilometri".

Per dare la misura delle difficoltà di operare in quelle zone remote del pianeta, nei villaggi del sud dell’Etiopia, ad ovest del fiume Omo, "Cenerini i suoi interventi li effettua all’interno delle piccole cappelle dei frati, sfruttando come tavoli operatori gli altari". Nasce da qui la spinta per il nuovo progetto, quello di creare, attrezzando allo scopo un furgone, "una sorta di piccola clinica mobile, che garantisca la possibilità di operare con maggiori margini di sicurezza potendosi anche e soprattutto spostare da villaggio a villaggio", andando incontro ai pazienti, spiega Fabiola.

Ecco, i fondi raccolti durante la serata castellana della scorsa settimana serviranno proprio per questo, per rendere più vicino e concreto il progetto della clinica mobile. Tra la cena e la successiva tombola di fine serata, con in palio prodotti di stagione offerti proprio dalle donne della Coldiretti e vini regalati da cantine del territorio, sono stati raccolti dai generosi ospiti 1.250 euro.

Claudio Bolognesi