Collezione alluvionata. L’avvocato Cornacchia:: "Chiederò i danni"

Tre settimane dopo la piena del Santerno di inizio novembre, la casa di Ellero Cornacchia sputa ancora fuori chili di fango. Non c’è da meravigliarsi perché l’abitazione dell’avvocato imolese dista solo pochi passi dal paddock 2 dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari trasformato in un lago dall’esondazione delle acque del fiume. "Non ho avuto la forza di piangere. C’è tanta delusione e amarezza – racconta -. Dopo la piena del 2014 e l’alluvione di maggio non possiamo più parlare di episodi straordinari. Giornate intere a pulire il limo solidificato sul pavimento a colpi di spatola. Ma c’è sempre il rischio di scivolare o rimanere appiccicati con le scarpe da qualche parte".

Eppure le avvisaglie c’erano già state in primavera, dopo diversi giorni di forti piogge, con i tir delle squadre di Formula 1 a mollo nel paddock. Immagini che hanno fatto il giro del mondo prima dell’annullamento della corsa: "L’imminenza del Gran Premio è stata la nostra salvezza – ricorda Cornacchia -. Posizionarono migliaia di sacchi di sabbia contro il muro di cinta del paddock 1, a mio avviso il vero punto debole della struttura in caso di piena del Santerno, ed entrarono in funzione idrovore e camion cisterne per aspirare l’acqua". Ma stavolta è andata peggio: "Sul retro della casa, dove ci sono un paio di garage e alcuni vani adibiti a magazzino, c’erano almeno 60 centimetri di liquido melmoso – sottolinea Cornacchia -. Una miscela torbida entrata anche nell’appartamento al piano terra dell’edificio". Danni ingenti ai muri, agli infissi e all’inestimabile collezione di fumetti, riviste e libri di Cornacchia. Conti alla mano sono andati distrutti almeno 10mila pezzi di quei 70mila capolavori conservati in modo maniacale da uno dei più noti collezionisti di albi di casa nostra: "E questa è solo la punta dell’iceberg perché la ricognizione non è finita – confida -. Un colpo al cuore ogni volta che apro scatoloni, armadietti e mobili. Con i fumetti da buttare ho fatto delle pile in giardino alte almeno un metro e mezzo da terra. Pubblicazioni storiche ormai introvabili che nessuno mi restituirà più". L’elenco comprende grandi collane: "Topolino, Zio Paperone, Dylan Dog, Tex, Ken Parker e pubblicazioni disegnate da Magnus. Ma pure 300 albi storici editi tra gli anni ’30 e ’40 come l’Avventuroso, Topolino Giornale e i mitici Nerbini – riflette Cornacchia -. Per non parlare degli originali del Corriere dei Piccoli di inizio ‘900, diversi almanacchi in tiratura limitata e le edizioni deluxe di libri di orologeria. Poi l’intera collezione di Motosprint, dal 1976 ad oggi, con oltre 2300 numeri di cui almeno due terzi da buttare".

Uno scenario devastante: "Pagine incollate dal fango, colonne di fumetti ridotte a monoblocchi marroni e copertine di cartone sformate. L’acqua ha gonfiato la base di tutte le cataste degli albi che sono crollate a terra – aggiunge -. Il limo, sottilissimo, è penetrato anche dentro gli scatolini sigillati con dentro i fumetti. Un patrimonio culturale andato in parte distrutto insieme ai sacrifici, anche economici, per allestirlo. Chiederò i danni perché non ci si può ridurre così dopo due alluvioni che dovevano aver fatto suonare un campanello d’allarme".

Mattia Grandi