Colonna di fumo nel cielo. Fiamme sul tetto del capannone. Pannelli solari sotto la lente

Il fumo si staglia nero sul capannone tirato a lucido. Lo sbuffo scuro si vede da distanza di chilometri dalla via Selice, mentre i social si domandano a gran voce cosa stia succedendo.

Rogo, o meglio, principio d’incendio, ieri, poco dopo l’ora di pranzo a due passi dall’autostrada. E’ accaduto poco distante del fast food McDonalds in una struttura ancora in fase di costruzione nel cuore della zona industriale nell’area dell’ex Benati fra via Lasie e via Selice.

Sul posto arrivano velocemente i vigili del fuoco, con squadre da Imola, Faenza e Bologna che spengono rapidamente il rogo evitando che si propaghi alle aree vicine.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del comandante Domenico Lavigna e un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di un incendio accidentale, partito probabilmente dai pannelli fotovoltaici della struttura in costruzione.

Vigili del fuoco che erano stati impegnati anche la sera prima. Una palla di luce nella notte. Intorno alle 21,30 i pompieri hanno spento il rogo divampato da un’auto nella zona di Medicina. Distrutta dal rogo una macchina diesel, ferma a un distributore di carburante lungo via San Vitale ovest.

Ferito il conducente, probabilmente, mentre cercava di spegnere l’incendio. L’uomo è stato portato in ospedale con ferite di lieve entità e non in pericolo di vita. Sul posto erano presenti anche i carabinieri imolesi.

g. t.