"Colpi di fucile ogni mattina in Pedagna"

Gentile redazione,

mi permetto di scrivervi in qualità di cittadino imolese, residente nel quartiere Pedagna, per segnalare un disagio che, credo, non riguardi soltanto me ma molte famiglie della zona.

Con l’apertura della stagione venatoria, nelle prime ore del mattino si avvertono con grande chiarezza i colpi di fucile provenienti dalle campagne circostanti. I rumori, ripetuti e ravvicinati, si propagano fino a dentro le abitazioni, disturbando il sonno e creando una sensazione di apprensione, soprattutto nei bambini e negli anziani.

Desidero precisare che non intendo mettere in discussione un’attività regolamentata dalla legge e praticata da chi la vive come tradizione o passione. Tuttavia, credo che sia legittimo chiedere maggiore attenzione e sensibilità da parte di chi caccia, affinché vengano ridotti al minimo i disagi per chi, in città, subisce involontariamente queste conseguenze.

Sarebbe auspicabile che le istituzioni locali valutassero misure utili a garantire una migliore convivenza, ad esempio vigilando sul rispetto delle distanze di sicurezza dai centri abitati o limitando le fasce orarie più delicate.

Sono certo che si possa trovare un equilibrio tra il diritto dei cacciatori a praticare la loro attività e quello dei cittadini al riposo e alla tranquillità.

Vi ringrazio per l’attenzione e resto fiducioso che dare voce a queste istanze possa contribuire a una riflessione comune.

Cordiali saluti,

lettera firmata

***

