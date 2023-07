Colpo al bar per pagare le bollette Bloccato sull’autobus dalla polizia

di Marco Signorini

Ruba 500 euro per pagare le bollette. A finire nei guai, lo scorso giovedì, è stato un 52enne residente a Borgo Tossignano che ha ’scelto’ un bar di Imola che si affaccia sulla Montanara per mettere a segno il ’colpo’.

L’uomo, all’interno del locale per una consumazione, si accorge della presenza di un altro cliente e, appena quest’ultimo esce all’esterno per fumare una sigaretta, si avvicina al borsello lasciato nel bar, fruga al suo interno e ruba il portafoglio con all’interno la sostanziosa cifra. Poi, come se nulla fosse, paga la consumazione ed esce pensando di non essere stato notato.

L’altro cliente, nel frattempo, rientra nel locale e si accorge della mancanza del portafogli. A quel punto scatta la chiamata al locale commissariato di polizia che, in pochi attimi, invia sul posto una pattuglia. Gli agenti accertano che il bar possiede un sistema di videosorveglianza interna e chiedono immediatamente al proprietario di visionare le immagini. Immagini nitide che permettono agli agenti di inquadrare il volto del 52enne.

I poliziotti si mettono così alla ricerca dell’uomo che viene avvistato all’interno del bus 104 diretto in Vallata.

Gli agenti non perdono un secondo: salgono sulla volante e tallonano la corriera per alcuni chilometri imponendo poi l’alt al conducente in un tratto sicuro della provinciale.

Non ci impiega quindi molto il 52enne a capire che gli agenti erano lì per lui e, una volta sceso dal mezzo di trasporto, ammette con sincero pentimento le proprie colpe.

Il 52enne mostra quindi agli uomini del commissariato il luogo dove aveva gettato il portafogli, una volta tolte le banconote: un cestino dell’immondizia collocato poco distante dal locale in cui aveva messo a segno il furto.

Nel frattempo gli agenti iniziano a contare le banconote e scoprono che dal ’bottino’ mancano già circa 50 euro: si tratta della somma che l’uomo ha utilizzato pochi minuti dopo il furto per pagare la bolletta del telefono.

Il 52enne, rattristato, conferma di aver rubato per problemi economici che lo avrebbero colpito nell’ultimo periodo. A quanto pare, l’obiettivo, con il denaro asportato, era proprio quello di sanare alcuni debiti arretrati.

Un gesto che, invece, gli è costato una denuncia per furto.